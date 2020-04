Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus anche in questo periodo di emergenza a causa della pandemia dovuta al Coronavirus. Le ultime notizie si concentrano su de Ligt, giocatore molto chiacchierato in questa sua prima stagione in Italia. Il difensore centrale olandese, dopo grandi difficoltà legate all'ambientamento, nelle ultime partite disputate in maglia bianconera aveva alzato notevolmente il suo rendimento. Stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico Ok Diario, anche il Real Madrid si è accorto della cosa mettendo il giovane centrale nel mirino per la prossima stagione; l'allenatore delle Merengues Zinedine Zidane avrebbe infatti intenzione di puntare sul difensore olandese per il futuro.

Il quotidiano spagnolo ha così parlato di un possibile scambio tra la Juventus ed il Real Madrid nella prossima sessione di calciomercato estivo che vedrebbe coinvolti De Ligt e un calciatore simbolo dei Blancos.

Mercato Juventus, ipotesi di scambio de Ligt-Marcelo con il Real Madrid

Come scrive Ok Diario, il Real Madrid vorrebbe garantirsi le prestazioni di de Ligt e sarebbe intenzionato a mettere sul piatto Marcelo, difensore brasiliano classe 1988 che piace non poco alla Juventus. Il club spagnolo vorrebbe usare il terzino sudamericano come contropartita tecnica per abbassare il prezzo del difensore olandese, che sarebbe valutato almeno centocinquanta milioni di euro dalla Juventus.

Marcelo, che è arrivato al Real Madrid nel 2007, avrebbe intenzione di lasciare il club spagnolo per proseguire la sua carriera altrove. Pare però davvero molto difficile che la Juventus decida di privarsi di de Ligt, calciatore su cui è stato fatto un notevole investimento nella scorsa sessione di calciomercato estivo. Il difensore centrale olandese, infatti, è stato pagato ben 85 milioni di euro dall'Ajax e percepisce un ingaggio di dodici milioni di euro a stagione.

Juventus, nel mirino Harry Kane per rinforzare l'attacco

Intanto la Juventus continua a cercare rinforzi per il reparto offensivo. Paratici avrebbe intenzione di ringiovanire l'attacco, considerate le età di Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo. La Juventus avrebbe messo nel mirino Harry Kane, fortissimo centravanti che milita nelle fila del Tottenham. Levy, il proprietario del club londinese, non avrebbe però alcuna intenzione di fare sconti per l'attaccante britannico classe 1994, che viene valutato circa duecento milioni di euro, anche se il prezzo potrebbe scendere a causa della crisi dovuta alla pandemia.

In ogni caso, su Harry Kane ci sarebbero alcuni top club europei, tra i quali il Real Madrid, disposti a mettere sul piatto una cifra considerevole per strapparlo al Tottenham.