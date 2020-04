Uno dei nomi che molto probabilmente caratterizzerà la prossima sessione di Calciomercato è quello di Mauro Icardi. Il centravanti argentino tornerà all'Inter dopo il prestito al Paris Saint Germain ma la sua permanenza a Milano appare altamente improbabile. Sia il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, lo hanno messo ai margini del progetto già prima del ritiro estivo e difficilmente cambieranno idea a distanza di un anno. Per questo motivo su di lui potrebbe tornare la Juventus, che già lo scorso anno aveva fatto un pensiero ma non essendo riuscita a piazzare la cessione di uno tra Dybala e Higuain non ha avuto spazio a bilancio per provarci concretamente.

La Juventus torna su Icardi

La prossima estate la Juventus cercherà un centravanti di livello, cosa che era già in programma lo scorso anno come dimostra il fatto che la maglia numero nove fosse stata lasciata libera. Ad andare via, molto probabilmente, sarà Gonzalo Higuain, che ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e che quindi dovrà essere ceduto a titolo definitivo.

A quel punto i bianconeri sembrerebbero intenzionati a tornare su Mauro Icardi. Il centravanti argentino dovrebbe tornare all'Inter visto che il Paris Saint Germain difficilmente eserciterà il diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro.

Questo nonostante Maurito a Parigi abbia comunque un buono score, avendo messo a segno dodici reti in Ligue 1 su venti presenze, di cui alcune anche partendo dalla panchina. Anche in Champions League l'ex capitano nerazzurro si è dimostrato letale mettendo a segno cinque reti in sei partite. Da febbraio, però, Tuchel lo ha relegato ai margini dell'undici titolare, facendolo restare in panchina nella doppia sfida degli ottavi di Champions contro il Borussia Dortmund.

La trattativa con l'Inter

La trattativa tra Inter e Juventus non sarà affatto semplice. I nerazzurri, infatti, non hanno intenzione di svendere Mauro Icardi, nonostante la crisi che ha colpito anche il mondo del calcio negli ultimi mesi. La valutazione del centravanti argentino sarebbe sempre intorno ai settanta milioni di euro, ma non è escluso che possano essere inserite contropartite tecniche per abbassare l'esborso economico.

Un nome che potrebbe piacere al club meneghino e, soprattutto, ad Antonio Conte è quello dell'esterno destro, Juan Cuadrado, che si sposerebbe alla perfezione con il suo 3-5-2. L'allenatore avrebbe voluto tenerlo con sé già quando era proprio sulla panchina della Juve e per questo il suo nome potrebbe essere quello giusto per sbloccare la trattativa, con un conguaglio che potrebbe aggirarsi sui cinquanta milioni di euro.