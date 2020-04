Il calcio si è fermato a causa dell'emergenza dovuta alla diffusione del Coronavirus in tutto il Mondo e non si sa ancora quando si riprenderà a giocare. Intanto, numerose società stanno approfittando di questo momento di pausa per occuparsi del Calciomercato. Una di queste è la Juventus. Nelle ultime ore sono arrivate alcune importanti indiscrezioni su de Ligt, sicuramente uno dei giocatori più chiacchierati in questa stagione. Le ultime indiscrezioni arrivano direttamente dalla Spagna e sono state diffuse in Italia dal noto quotidiano torinese 'Tuttosport'.

Stando a quanto a quanto riporta il giornale sabaudo (che cita lo spagnolo 'ABC'), il difensore centrale olandese avrebbe intenzione di lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato estivo. De Ligt avrebbe comunicato la sua volontà al suo procuratore, Mino Raiola. Sempre stando alle ultime notizie trapelate, il potente agente italo-olandese avrebbe contattato subito alcuni top club europei, tra i quali il Real Madrid.

Mercato Juventus: secondo 'ABC', de Ligt vorrebbe lasciare i bianconeri

Stando alla fonte spagnola, infatti, il Real Madrid sarebbe alla ricerca di un difensore giovane e di qualità per effettuare un vero e proprio rinnovamento della sua retroguardia. Florentino Perez, numero uno delle Menrengues, riterrebbe de Ligt l'elemento ideale per il suo club. Il reparto difensivo dei Blancos ha un'età media molto alta, basta pensare al capitano Sergio Ramos (che ha trentaquattro anni).

Il Real Madrid potrebbe anche decidere di non rinnovare il contratto al classe 1986, che ha vinto tutto nella capitale spagnola. Inoltre, ci sono dei giocatori difensivi che non hanno per nulla convinto il club madrileno, come per esempio Militao. Tale situazione avrebbe dunque convinto Mino Raiola a proporre de Ligt alla dirigenza del Real Madrid. Stando ad 'ABC', inoltre, il difensore centrale ex Ajax sarebbe favorevole al trasferimento in Liga, campionato che vedrebbe più adatto al suo modo di giocare, rispetto a quello italiano.

Pare comunque davvero molto difficile che la Juventus decida di privarsi del giocatore olandese, per il quale ha speso ben settantacinque milioni di euro nella scorsa sessione di calciomercato estivo, garantendogli, inoltre, un ingaggio superiore ai dodici milioni di euro a stagione. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.

Juventus, per l'attacco nel mirino Gabriel Jesus

Per rinforzare l'attacco, invece, la Juventus avrebbe messo nel mirino Gabriel Jesus, talentuoso giocatore brasiliano che milita nelle fila del Manchester City di Pep Guardiola.