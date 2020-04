In questo momento di emergenza legato alla diffusione del Coronavirus, la Juventus è una delle squadre più attive in ottica di Calciomercato. Il club bianconero, infatti, ha intenzione di ringiovanire il reparto offensivo nella prossima stagione, vista l'età non più giovanissima di alcuni suoi giocatori, in primis Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo. Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici sta seguendo alcuni profili di caratura internazionale, come per esempio Harry Kane e Mauro Icardi.

Nelle ultime ore, comunque, sono arrivate importanti indiscrezioni dalla Spagna. Come riporta il noto quotidiano spagnolo 'El Mundo Deportivo', il club bianconero avrebbe messo nel mirino Ousmane Dembelé, attaccante classe 1997 che milita nelle fila del Barcellona. La notizia è stata confermata in Italia dal quotidiano torinese 'Tuttosport', che segue con grande attenzione le ultime novità sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, nel mirino ci sarebbe Ousmane Dembelé

Potrebbe essere dunque il talentuoso esterno offensivo francese il prossimo colpo della Juventus nella prossima sessione di calciomercato estivo.

L'attaccante del Barcellona sarebbe infatti un vero e proprio pallino di Maurizio Sarri, che avrebbe chiesto alla dirigenza un giocatore con le caratteristiche dell'ex Borussia Dormtund. Dembelé, dopo avere avuto un rendimento straordinario in Germania, non si è mai veramente ambientato in Spagna e avrebbe intenzione di lasciare il Barcellona in estate. Ricordiamo che portarlo al Camp Nou, il Barcellona dovette versare al Borussia Dortmund una cifra altissima per un giocatore così giovane, ovvero centocinque milioni di euro più bonus.

L'esterno offensivo francese, però, ha deluso non poco in Spagna, sia per il poco impegno, sia per i continui infortuni, che ne hanno condizionato pesantemente il rendimento. Secondo 'El Mundo Deportivo', dunque, l'ipotesi di una partenza dal Barcellona sarebbe sempre più probabile. Con il club blaugrana, comunque, Dembelé ha vinto due campionati spagnoli, una Coppa di Spagna ed una Supercoppa spagnola.

La Juventus, però, dovrà fare attenzione alla concorrenza dell'Inter, altro club fortemente interessato alle prestazioni del giovane francese.

Juventus, si seguono anche Castrovilli e Tonali

Anche per rinforzare il centrocampo, la Juventus sta seguendo alcuni giovani molto interessanti. Stiamo parlando di Gaetano Castrovilli della Fiorentina, una delle più grandi sorprese di questa stagione a livello di rendimento, e di Sandro Tonali del Brescia. Per quanto riguarda il regista di proprietà del club lombardo, però, la Juventus dovrà guardarsi dalla concorrenza del Milan.