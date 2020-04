La pausa forzata dal calcio giocato permette alla società di Serie A di pensare al mercato. In questi giorni uno dei direttori sportivi più attivi è sicuramente Igli Tare. Il dirigente della Lazio è al lavoro per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Con ogni probabilità la squadra di Simone Inzaghi nel 2020-2021 disputerà la Champions League. Una competizione importante, dispendiosa e che richiede acquisti di esperienza internazionale. L'obiettivo è rinforzare alcuni ruoli come la difesa, gli esterni di centrocampo ed il settore avanzato.

Per il settore difensivo tutto dipenderà dalle possibili cessioni di Bastos (piace in Inghilterra) e di Luiz Felipe (interessa a Barcellona e Bayern Monaco). Qualora si concretizzassero, potrebbero arrivare due difensori. Piace Kumbulla dell'Hellas Verona sul quale però ci sarebbe anche la concorrenza di Inter e Napoli. Un altro difensore seguito è Dejan Lovren del Liverpool. In scadenza di contratto a giugno 2021, in estate è destinato a lasciare la società inglese. Sul nazionale croato però ci sarebbe anche l'interesse della Roma.

Sempre con la società di Pallotta potrebbe definirsi un'ulteriore sfida di mercato per il settore avanzato.

Lazio, possibile sfida mercato alla Roma per Lovren e Pedro

Non solo Lovren, anche la punta spagnola Pedro potrebbe diventare un obiettivo comune per Lazio e Roma. In scadenza di contratto a giugno 2020, sarebbe la tradizionale occasione di mercato. D'altronde l'ex Barcellona ed attuale giocatore del Chelsea rappresenta uno dei giocatori più vincenti a livello europeo.

Nel Barcellona è stato più di una riserva così come è stato molto importante nel Chelsea di Conte e di Sarri. La Lazio sarebbe avvantaggiata sulla Roma soprattutto se quest'ultima non dovesse qualificarsi per la Champions League. Fra i trofei conquistati dallo spagnolo spiccano soprattutto le tre Champions League conquistate con il Barcellona e l'Europa League vinta lo scorso anno con il Chelsea di Maurizio Sarri.

Il mercato della Lazio

Evidente quindi l'intenzione della Lazio di rinforzare il settore avanzato. Il classe 1987 Pedro sarebbe il profilo ideale per la Lazio anche perché di caratteristiche diverse rispetto a Caicedo e Immobile. Restando in tema punte, altro nome accostato alla Lazio è quello di Muriqi del Fenerbahce. Valutato circa 20 milioni di euro, piace a Liverpool, Leicester e Napoli. Probabile rinforzo anche per il centrocampo. In particolar modo si cerca un'alternativa a Lulic sulla sinistra considerando l'adattamento difficoltoso in quel ruolo da parte dello spagnolo Jony. Piacciono Marcos Alonso del Chelsea e Fares della Spal.