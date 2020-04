In attesa di conoscere il futuro della stagione 2019-2020 di Serie A, le società stanno già lavorando in vista della prossima stagione. L'obiettivo principale della società rossonera rimane quello di affidarsi ai migliori giovani a livello europeo e allo stesso tempo liberarsi di giocatori over 30 che hanno ingaggi onerosi. Una delle esigenze della società di Elliott sarebbe l'acquisto di una punta. In attesa di conoscere il futuro professionale di Zlatan Ibrahimovic (lo svedese è in scadenza a fine stagione con il Milan ma vorrebbe giocare almeno un'altra stagione), uno dei giocatori che piace per il settore avanzato è la punta olandese dell'Az Alkmaar Myron Boadu.

Gestito dall'agente sportivo Mino Raiola, potrebbe essere l'olandese il profilo ideale per il Milan della prossima stagione.

Boadu si è affermato in particolar modo in questa annata calcistica nella società olandese realizzando in campionato 14 gol e 8 assist in 24 partite. Anche in Europa League ha dato il suo contributo, segnando 2 gol in 6 partite nei preliminari ed altri 4 gol nelle 7 partite della competizione europea.

Milan, Rangnick potrebbe portare la punta dell'Az Alkmaar Boadu

Uno dei giocatori seguiti per il settore avanzato in vista della prossima stagione è Myron Boadu.

La punta olandese classe 2001 è diventato un punto di riferimento in questa stagione della sua attuale squadra l'Az Alkmaar. Una crescita importante che ha portato l'attuale commissario tecnico dell'Olanda Ronald Koeman a convocarlo in nazionale. Il giocatore ha esordito il 19 novembre 2019 realizzando anche un gol. Ha anche all'attivo due presenze con l'under 21 dell'Olanda, con la quale ha realizzato 2 gol.

Oltre a Boadu però, sulla lista di mercato ci sarebbero altri giocatori che potrebbero fare al caso del nuovo Milan.

Milan, si seguono anche Milik, Werner, David e Scamacca

Il Milan segue altre punte per la prossima stagione. Piace sempre il giocatore del Napoli Arkadius Milik, in scadenza di contratto a giugno 2021 ma sul quale ci sarebbe anche la concorrenza della Juventus. Da non escludere anche la possibilità Timo Werner, punta del Lipsia ma anche lui seguito da top club europei come il Bayern Monaco ed il Liverpool.

Restando invece in tema giovani, piacciono l'americano Jonathan David del Gent e la punta dell'Ascoli (ma di proprietà del Sassuolo) Gianluca Scamacca. Quest'ultimo è anche nazionale under 21 dell'Italia.

Altri investimenti potrebbero riguardare la mediana. Si parla molto di un possibile scambio Paquetà-Florentino con il Benfica. Inoltre il Milan segue anche l'evoluzione di mercato di Sandro Tonali, sul quale però c'è la concorrenza di Inter e Juventus.