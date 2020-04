L'Inter starebbe lavorando assiduamente in vista della prossima stagione per cercare di rinforzare la rosa a disposizione del proprio allenatore, Antonio Conte. I nerazzurri potrebbero contare su un tesoretto importante, ricavato dalla cessione di alcuni big attualmente in prestito, in particolar modo di Ivan Perisic, Mauro Icardi e Joao Mario, per un potenziale incasso superiore ai 100 milioni di euro. In entrata il club nerazzurro cercherà di completare la rivoluzione in mezzo al campo, cominciata l'estate scorsa con gli arrivi di Stefano Sensi e Nicolò Barella e continuata a gennaio con l'arrivo di Christian Eriksen.

L'Inter potrebbe affondare il colpo per Tonali

L'obiettivo finito in cima alla lista dell'Inter per rinforzare ulteriormente il centrocampo risponderebbe al nome di Sandro Tonali. Il patron del Brescia, Massimo Cellino, nei giorni scorsi ha confermato come su di lui in Italia ci siano solo Inter e Juventus, visto che gli altri club difficilmente potrebbero sostenere un investimento così alto. I nerazzurri, dunque, per arrivare a lui dovranno battere la concorrenza degli eterni rivali.

Il classe 2000 ha dimostrato di essere pronto al salto nel grande calcio che conta visto che, nonostante l'annata negativa disputata dalle Rondinelle, in fondo alla classifica di Serie A, è sempre stato uno dei migliori in campo nelle partite disputate.

Il giocatore, inoltre, risponde all'identikit tracciato da Suning. Il colosso di Nanchino, infatti, fin dal suo insediamento ha sempre tracciato le linee guida, puntando ai migliori talenti emergenti in circolazione, possibilmente italiani. Tonali fa sicuramente parte di quella schiera permetterebbe di continuare il processo di italianizzazione della rosa cominciato la scorsa estate con gli arrivi di Sensi e Barella.

L'offerta di Zhang

Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, l'Inter sarebbe pronta ad accelerare in questi giorni per superare la concorrenza della Juventus mettendo le mani su Sandro Tonali. Il presidente del club nerazzurro, Steven Zhang, sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra intorno ai 40 milioni di euro, ma non è esclusa l'aggiunta di qualche bonus per venire incontro alle richieste iniziali di Cellino, che si aggirano sui 50 milioni.

Non è escluso che nell'affare possa essere inclusa qualche giovane contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Da parte sua, Tonali avrebbe già espresso il suo gradimento per la destinazione nerazzurra, convinto di poter ritagliarsi maggior spazio al servizio di Antonio Conte rispetto a quanto potrebbe invece fare in bianconero.