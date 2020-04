In Italia si attende di conoscere la decisione del Governo in merito all'eventuale ripresa degli allenamenti delle squadre di Serie A. La ripartenza del campionato, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere posticipata ad inizio giugno, mentre la Uefa vorrebbe ripartire con le competizioni europee ad inizio agosto. Intanto i principali media sportivi anticipano già le possibili mosse di mercato delle principali squadre di Serie A. La Juventus si candida ad essere una delle protagoniste del Calciomercato estivo.

Probabile infatti che possa decidere di rinforzare soprattutto il centrocampo e settore avanzato. In avanti sembra certo l'addio di Gonzalo Higuain, che attualmente è in Argentina e non vorrebbe tornare in Italia per riprendere gli allenamenti per il rischio contagio. La Juventus sta valutando l'eventuale sostituto in vista della prossima stagione. A tal riguardo si è espresso indirettamente il Brand Ambassador ed ex punta della Juventus David Trezeguet.

Il francese ha infatti elogiato le qualità della punta Mauro Icardi.

Trezeguet: 'Icardi bomber formidabile, ha caratteristiche uniche'

L'ex punta della Juventus David Trezeguet, in un'intervista a 'Le Parisien', si è soffermato su Mauro Icardi. L'argentino, come è noto, attualmente è in prestito al Paris Saint Germain ma è di proprietà dell'Inter. La società francese vanta un diritto di riscatto di circa 70 milioni di euro.

Sul giocatore però ci sarebbe l'interesse della Juventus. Proprio Trezeguet ha voluto consigliare l'acquisto di Icardi dichiarando: "Icardi bomber formidabile, ha caratteristiche uniche". Ha poi aggiunto: "Meglio avere Icardi con te che contro di te". L'argentino ricorda come caratteristiche tecniche proprio David Trezeguet. Non è escluso quindi che la Juventus possa valutare l'opportunità di acquistarlo dal Paris Saint Germain, qualora la società francese lo riscattasse dall'Inter.

I bianconeri potrebbero mettere sul piatto giocatori importanti come De Sciglio, Alex Sandro, Miralem Pjanic e Douglas Costa.

Juventus, il futuro professionale di Higuain

La punta Gonzalo Higuain difficilmente sarà un giocatore della Juventus la prossima stagione. In scadenza di contratto a giugno 2021, improbabile che la Juventus gli offra il rinnovo di contratto soprattutto per l'ingaggio che attualmente guadagna (circa 7,5 milioni di euro a stagione). Sono tre le ipotesi in merito al futuro professionale immediato di Higuain: tornare in Italia e finire la stagione, trovare un’intesa con la Juve su una rescissione consensuale e anticipata del contratto oppure andare per via legali con la società bianconera.

In quest'ultimo caso però l'argentino rischierebbe di perdere metà ingaggio di quest'anno e più quello del prossimo anno, per un totale di circa 11 milioni di euro netti.