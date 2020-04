Paulo Dybala, in questi giorni, si trova in isolamento domiciliare visto che è ancora risultato positivo al Coronavirus. Nonostante questo, l'attaccante della Juventus non perde il buon umore grazie anche alla sua fidanzata Oriana Sabatini. La coppia cerca di distrarsi durante la lunga quarantena e per passare il tempo cercano di pianificare al meglio la loro giornata. Dybala al mattino si allena, mentre al pomeriggio dedica le sue attenzioni alla bella Oriana. La Sabatini, durante la quarantena, ha deciso di far scoprire all'attaccante della Juventus la meditazione.

Perciò la coppia spesso si ritrova per fare yoga. Ma non è tutto, infatti, Oriana Sabatini è un'artista molto apprezzata in Argentina e dunque ha deciso di insegnare a Dybala qualche passo di danza.

Dybala spopola su TikTok

Una delle app più utilizzate dai vip di tutto il mondo è TikTok e anche Paulo Dybala ha deciso di crearsi un account insieme alla sua Oriana Sabatini. La coppia si diverte a postare divertenti video che vengono molto apprezzati dai loro followers. Nei giorni scorsi Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno ballato una divertente coreografia che poi hanno condiviso proprio su Tiktok.

Dunque, nonostante l'incubo Coronavirus non sia ancora finito, Dybala non perde il buon umore grazie anche alla bella argentina. Inoltre, la coppia ha deciso di prendere un cucciolo di Akita perciò adesso ad allietare le loro giornate c'è anche la piccola Kaia. A rivelare l'arrivo del nuovo membro della famiglia è stato lo stesso Dybala che ha postato una foto che lo ritrae con in braccio la sua cucciolotta.

Dybala è positivo al Coronavirus da 40 giorni

Paulo Dybala è ancora positivo al Coronavirus. Infatti, il numero 10 della Juventus non ha ancora ottenuto la negatività al virus. Ormai sono passati 40 giorni da quando Dybala ha scoperto di aver contratto la malattia. L'argentino, però, sta bene e non ha più alcun sintomo e infatti ha ripreso anche ad allenarsi. Adesso Dybala dovrà essere sottoposto a nuovi tamponi e la speranza è che stavolta possa ottenere la negatività.

Secondo Sky Sport, però, c'è una buona notizia visto che la carica virologa in Dybala è molto bassa e questo significherebbe che si sta negativizzando. Inoltre, su Tuttosport, ha parlato il professor Giovanni Di Perri, responsabile malattie infettive dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino: "L'essere positivo dopo un mese non destabilizza il fisico". Inoltre, il professore ha spiegato che generalmente chi contrae il Coronavirus ha un range di tempo per guarire compreso tra gli 8 e i 37 giorni. Di Perri ha anche sottolineato che questo virus è noioso ed appiccicoso. Il Professore ha, inoltre, affermato che Dybala non è un caso particolare e succede più di quanto ci si possa immaginare visto che ci sono persone che risultano positive al virus anche per due mesi.

Dybala sente la mancanza dei compagni di squadra

La Juventus non si allena alla Continassa dall'11 marzo scorso, giorno in cui Daniele Rugani, risultò positivo al Coronavirus. I giocatori bianconeri, al momento, non sanno quando potranno ritrovarsi tutti insieme al JTC. Infatti, per ora, non è stata fissata una data ufficiale per la ripresa degli allenamenti. In questi giorni così particolari, Paulo Dybala sente molto la mancanza dei compagni di squadra, anche se i contatti con i suoi colleghi di spogliatoio sono costanti. La speranza del numero 10 della Juventus è quella di poter vedere quanto prima i suoi compagni, perché la voglia di tornare a giocare insieme a loro è tanta.