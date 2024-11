Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Spagna la Juventus sarebbe sulle tracce di Ederson, centrocampista dell'Atalanta, che però avrebbe un costo proibitivo per i bianconeri e sarebbe anche ricercato da vari top club in Europa. Il brasiliano in ogni caso apparirebbe come uno dei mediali più funzionali in circolazione e per questo farebbe davvero comodo a Motta.

Cristiano Giuntoli seguirebbe Ederson, ma è una trattativa quasi proibitiva per il club bianconero

La Juventus sarebbe sulle tracce di Ederson, forte centrocampista brasiliano attualmente in forza nell'Atalanta: è questa l'indiscrezione di Calciomercato che rimbalza nelle ultime ore dalla Spagna e che vorrebbe il direttore sportivo Cristiano Giuntoli essersi messo in coda per tentare di acquisire il calciatore classe '99.

Una notizia che ad oggi e viste soprattutto le condizioni economiche in cui verte la società piemontese, appare più come una suggestione. Innanzitutto l'Atalanta valuta Ederson 60 milioni di euro, una cifra che la Juve potrebbe spendere eventualmente solo nella prossima sessione estiva di mercato e magari cedendo prima un pezzo della rosa per ammortizzare un'uscita simile. Inoltre apparirebbe complicato immaginare una nuova trattativa fra le due società italiane, specie dopo gli attriti che si sono registrati la scorsa estate per l'operazione che ha portato negli ultimi giorni di agosto Teun Koopmeiners da Bergamo a Torino. Terza e ultima annotazione non per importanza riguarda la concorrenza con la quale la Juve dovrebbe fare i conti: le prestazioni del brasiliano infatti non avrebbero catturato l'attenzione unicamente dei bianconeri, ma anche di club del calibro di PSG e Manchester City.

Società che attualmente dispongono di ben altre cifre da poter investire sul mercato.

Ederson resta un colpo difficile ma rappresenta il prototipo del mediano di Motta

Fatto presente che la trattativa per Ederson sarebbe molto complicata da portare a termine da parte della Juventus, è altrettanto corretto sottolineare come il brasiliano rappresenterebbe il prototipo del calciatore sognato da Thiago Motta.

Il classe '99 infatti abbina doti come corsa, inserimenti offensivi, ripiegamenti e raddoppi in fase di rinculo oltre che una certa confidenza con il gol e l'assist.

Oltre a tutto questo Ederson rappresenta uno dei mediani più duttili in Serie A in quanto capace di vestire i panni del centrale, della mezz'ala sia di destra che di sinistra e persino quelli del trequartista.