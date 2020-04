La stagione della Fiorentina è stata sicuramente al di sotto delle aspettative fino ad ora. Al momento della sosta forzata per l'emergenza che ha colpito anche il mondo del calcio, i viola erano a quota 30 punti, a +5 sulla zona retrocessione. L'obiettivo a inizio anno, invece, era dichiaratamente lottare almeno per un piazzamento europeo, come dimostrato anche dagli investimenti fatti dal patron, Rocco Commisso, che ha portato a Firenze fra gli altri un giocatore del livello di Franck Ribery. Obiettivo rimandato solo di una stagione visto che il prossimo anno il presidente ha intenzione di riprovarci con nuovi investimenti.

La Fiorentina punta Spinazzola

Uno dei reparti che potrebbero subire qualche modifica in casa Fiorentina è sicuramente quello degli esterni. A parte i titolarissimi Dalbert e Paul Lirola, infatti, a disposizione del tecnico, Beppe Iachini, ci sono o giovani ancora troppo inesperti come Terzic o elementi da adattare come Martin Caceres.

Il nome nuovo sul taccuino del club toscano sarebbe quello di Leonardo Spinazzola. Il laterale della Roma è stato ad un passo dalla cessione già a gennaio, in uno scambio che avrebbe potuto veder arrivare nella Capitale Matteo Politano.

Nonostante le voci su una condizione fisica non ottimale, però, il tecnico Fonseca ha dimostrato di puntare su di lui anche dopo questa vicenda, venendo ripagato con buone prestazioni. Arrivato dalla Juventus l'estate scorsa, coinvolto sempre in uno scambio (con Luca Pellegrini), con una valutazione superiore ai 30 milioni di euro, non sarebbe però considerato incedibile dai capitolini. La Fiorentina avrebbe messo gli occhi su di lui in quanto, oltre alle qualità riconosciute dal punto di vista tecnico, è in grado di giocare indistintamente su entrambe le fasce, come fatto già quest'anno con la maglia giallorossa.

La possibile trattativa con la Roma

La valutazione di Leonardo Spinazzola è ancora molto alta, essendo passato meno di un anno dal suo trasferimento alla Roma. Per questo motivo i giallorossi non accetteranno di discutere la sua partenza per proposte inferiori ai 20/25 milioni di euro. La Fiorentina, per abbattere l'esborso economico sarebbe pronta ad inserire una contropartita tecnica nell'affare.

Si tratterebbe di Cristiano Biraghi, che potrebbe tornare dal prestito all'Inter non avendo convinto pienamente i nerazzurri. Il laterale ha una valutazione intorno ai 15 milioni di euro. Non è escluso che i due club possano intavolare lo scambio di cartellini in prestito con diritto o obbligo di riscatto fissato per l'anno successivo, in modo che entrambi peseranno per una cifra inferiore a bilancio.