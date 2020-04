Il Calciomercato dell'estate 2020 potrebbe basarsi soprattutto su scambi o su occasioni a parametro zero. La Juventus potrebbe apportare non pochi cambiamenti alla propria rosa. Sono tanti i giocatori a rischio partenza: da Rugani a Khedira, fino ad arrivare a Pjanic, Higuain e Bernardeschi.

Il centrocampista offensivo della nazionale italiana potrebbe essere utilizzato per rimpinguare le casse societarie. Su di lui l'interesse non manca, non solo in Italia ma anche all'estero. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dal Corriere dello Sport, il futuro professionale di Federico Bernardeschi potrebbe essere in Spagna.

Su di lui ci sarebbe infatti l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Il 'Cholo' infatti stravede per il nazionale italiano e lo riterrebbe il profilo ideale per rinforzare la fascia offensiva. L'estate scorsa la Juventus chiedeva quasi 60 milioni di euro per il giocatore carrarino, ma la crisi economica potrebbe deprezzare il suo cartellino.

Juventus, ipotesi Atletico Madrid per Bernardeschi

Secondo il Corriere dello Sport, Federico Bernardeschi piace all'Atletico Madrid. La Juventus potrebbe utilizzarlo per monetizzare, anche perché Maurizio Sarri non lo riterrebbe imprescindibile nel progetto della Juventus. La società bianconera punta ad incassare almeno 40 milioni di euro.

Qualche giorno fa si è parlato di un possibile scambio di mercato con il Napoli, con la punta polacca Milik che si trasferirebbe a Torino e Bernardeschi che andrebbe nella città campana. Anche se tale ipotesi pare di difficile realizzazione.

Di certo il finale di stagione sarà fondamentale da questo punto di vista. Maurizio Sarri infatti, qualora Higuain non dovesse rientrare dall'Argentina per la parte finale dell'annata 2019-2020, potrebbe adattare nel ruolo di punta centrale proprio Federico Bernardeschi.

Un ruolo non suo, che potrebbe però esaltare le caratteristiche tecniche e fisiche del nazionale italiano.

Il mercato della Juventus

Sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus in estate. Il difensore Daniele Rugani ad esempio piace in Italia (Fiorentina, Roma e Napoli) ed in Inghilterra (Everton), Miralem Pjanic potrebbe rientrare nello scambio che porterebbe Mauro Icardi alla Juventus.

Per Khedira invece potrebbe definirsi un ritorno in Bundesliga.

Anche Higuain pare destinato a lasciare Torino a fine stagione, negli ultimi giorni alcune fonti giornalistiche avevano anche ipotizzato una possibile rescissione anticipata per l'argentino che non vorrebbe rientrare in Italia per l'emergenza sanitaria, anche se non c'è alcuna conferma in tal senso.