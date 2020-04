In questi giorni, si parla molto di mercato e delle possibili strategie dei vari club europei. Fra le società delle quali si parla di più c'è la Juventus. Infatti, la Vecchia Signora ha già una rosa molto competitiva, perciò non sarà facile alzare il livello dei giocatori a disposizione di Maurizio Sarri. Inoltre, l'emergenza Coronavirus potrebbe cambiare e non poco gli scenari di mercato visto che le società, in questo periodo, hanno pochi introiti. Perciò non è da escludere che le varie squadre per fare mercato possano fare soprattutto degli scambi.

Questo consentirebbe ai club di prendere giocatori interessanti e di fare importanti plusvalenze. Anche la Juventus, nei prossimi mesi, potrebbe decidere di mettere in piedi proprio degli scambi. Fabio Paratici, in particolare, starebbe pensando di farsi avanti con la Roma e con il Valencia per arrivare a Cristante e Ferran Torres. Il Chief Football Officer bianconero per abbassare il prezzo del cartellino di questi due giocatori potrebbe inserire alcune contropartite tecniche.

La Juventus pensa alle strategie di mercato

La Juventus, nei prossimi mesi, potrebbe fare alcuni interessanti scambi di mercato. In questi giorni, i bianconeri stanno pensando di proporre alla Roma uno scambio tra Cristante e Mandragora. La Juventus vanta un'opzione di riacquisto sul centrocampista dell'Udinese e potrebbe esercitarla per poi girarlo alla Roma. Dunque, Mandragora passerebbe ai giallorossi e in cambio la Juventus potrebbe ottenere Cristante.

Un'altro scambio che è al vaglio di Fabio Paratici coinvolgerebbe Mattia De Sciglio. Infatti, il numero 2 juventino non è nella lista degli incedibili e la Juventus potrebbe proporlo al Valencia in cambio di Ferran Torres. I bianconeri seguono con grande interesse l'esterno classe 2000 e De Sciglio potrebbe essere la chiave per abbassare il prezzo del suo cartellino.

La Juventus deve risolvere il rebus Higuain

La Juventus, nei prossimi mesi, dovrà risolvere la questione legata al futuro di Gonzalo Higuain. L'argentino già la scorsa estate era in uscita, ma il Pipita si impuntò e decise di rimanere a Torino. La Juventus, però, non avrebbe cambiato idea e nella prossima sessione di mercato sarebbe pronta a cederlo. Infatti, il club bianconero vorrebbe arrivare ad un nuovo attaccante e questo ovviamente implicherebbe la partenza di Higuain. Dunque, appena sarà possibile, la Juventus incontrerà il Pipita per parlare del futuro. Inoltre, l'argentino va in scadenza di contratto nel 2021 e la Juventus potrebbe rinnovargli il contratto solo per evitare di perderlo a zero.

Higuain, però, non sarebbe intenzionato a lasciare Torino e dunque non è da escludere che le parti si ritrovino nella stessa posizione della scorsa estate, ovvero con il club che vuole cederlo e con il giocatore che vuole restare. Questa situazione andrà monitorata con grande attenzione per capire se anche l'epilogo sarà il medesimo dello scorso anno, oppure se questa volta ad avere la meglio sarà la dirigenza bianconera.