Continuano i rumors di Calciomercato attorno alla Juventus. In questo periodo, con la Serie A che attende di conoscere quale sarà il futuro (si riprenderà a giocare? E quando?) tanti club si stanno già focalizzando sul prossimo torneo. Ci saranno delle rose da ritoccare, da migliorare e magari anche ringiovanire. E anche i bianconeri non si vogliono certo far trovare impreparati.

Due nomi nuovi per il calciomercato Juventus

Altri nomi riguardo possibili acquisti della Juventus nel prossimo calciomercato estivo, stando alle indiscrezioni raccolte da Tuttosport, sono quelli di Maxime Lopez e Ferran Torres.

Il primo è un centrocampista offensivo che attualmente veste la maglia del Marsiglia. Il suo contratto scadrà nel giugno 2021 e dunque il suo prezzo non sarà altissimo. Tuttavia la concorrenza è alta, perché anche il Napoli starebbe seguendo il giocatore.

Per quanto riguarda invece Ferran Torres, è un giovane attaccante esterno che gioca nella Liga con la maglia del Valencia. Giocatore molto promettente, la Juventus lo starebbe seguendo da tempo con particolare attenzione. Su di lui però c'è anche il Borussia Dortmund, che potrebbe prenderlo in caso di cessione di Sancho.

Le possibili partenze

Certamente in casa Juventus si dovrà iniziare a pensare anche alle possibili cessioni estive. L'arrivo di Kulusevski dal Parma (l'affare è stato già definito a gennaio) rischia di chiudere molto gli spazi di Federico Bernardeschi. I due giocatori hanno praticamente lo stesso ruolo, sanno destreggiarsi benissimo in tutte le zone della trequarti. Per l'ex stella della Fiorentina dunque potrebbe esserci la possibilità di cambiare aria e di trovare una squadra che possa garantirgli più continuità, anche perché all'orizzonte ci saranno gli europei.

Nelle scorse settimane si era parlato di un interessamento del Barcellona, ma adesso sarebbe il Milan ad aver posato gli occhi su di lui.

Non si può considerare incedibile nemmeno Miralem Pjanic. Il giocatore bosniaco quest'anno ha reso meno delle aspettative e per questo motivo la Juventus non direbbe di no in caso di offerta importante per questo giocatore. Il Psg rimane una delle squadre maggiormente interessate all'ex talento di Roma e Lione.

La sua eventuale cessione potrebbe inoltre servire per racimolare una somma alta da reinvestire poi per quello che si può considerare come il vero obiettivo del calciomercato estivo della Juve, vale a dire Paul Pogba. Il talentuoso giocatore francese potrebbe tornare a Torino, ma il Manchester United non vuole fare sconti sul cartellino e valuta l'asso transalpino circa cento milioni di euro.