Nelle prossime ore, la Juventus spera di poter dare una bellissima notizia a Paulo Dybala e Daniele Rugani. Infatti, i due bianconeri sono in attesa del risultato del secondo tampone in 24 ore per capire se sono definitivamente guariti dal Coronavirus. Dybala e Rugani sono risultati negativi al primo dei due test e se arriverà la conferma anche dal secondo controllo, allora entrambi avranno sconfitto il Covid - 19. Dunque, nelle prossime ore la Juventus potrebbe dare novità importanti proprio sullo stato di salute dell'attaccante argentino e del difensore toscano.

Infatti, il club diramerà comunicazioni ufficiali solo di fronte alla guarigione definitiva dei calciatori colpiti da Coronavirus. Mentre per avere notizie su Blaise Matuidi bisognerà attendere ancora un po' di tempo.

Il centrocampista della Juventus termina il secondo periodo di quarantena

Paulo Dybala e Daniele Rugani sono in attesa di avere l'esito del secondo tampone per sapere se hanno sconfitto definitivamente il Coronavirus, mentre per Blaise Matuidi i tempi sono un po' più lunghi. Infatti, il francese, nella giornata di oggi mercoledì 15 aprile, terminerà il suo secondo periodo di isolamento.

Matuidi, dopo i primi 14 giorni di quarantena, risultò ancora positivo al Coronavirus. Perciò la Juventus ha dovuto mettere nuovamente il suo centrocampista in isolamento. Oggi, questo periodo di isolamento si concluderà e Matuidi, nei prossimi giorni, sarà sottoposto ad un nuovo tampone. Se il francese risulterà negativo a quel punto, esattamente come Dybala e Rugani, sarà sottoposto ad un secondo test nel giro di 24 ore.

Dunque, se Matuidi otterrà due negatività consecutive potrà essere dichiarato guarito dal Covid - 19.

La Juventus aspetta i nove giocatori che sono all'estero

Nelle ultime settimane, nove giocatori della Juventus hanno deciso di lasciare l'Italia per ricongiungersi con le rispettive famiglie. Adesso questi calciatori dovranno fare il loro ritorno a Torino, anche perché è possibile che verso il 4 di maggio riprendano gli allenamenti.

La Juventus non ha indicato una data precisa per il rientro del giocatori che sono all'estero, ma è molto probabile che debbano tornare entro la fine della settimana. Anche perché i vari Cristiano Ronaldo, Higuain, Khedira, Pjanic, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Rabiot e Szczesny, al loro rientro in Italia, dovranno mettersi in isolamento per 14 giorni. Dunque potranno ricongiungersi con i compagni di squadra solo quando avranno terminato questo ulteriore periodo di quarantena. Perciò se, come sembra, il 4 maggio ricominceranno gli allenamenti, i nove giocatori della Juventus dovranno per forza di cosa rientrare entro la fine di questa settimana, in modo che così il loro periodo di isolamento termini giusto in tempo per la ripresa della preparazione.