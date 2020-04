Anche in questo periodo di fermo per il calcio, a causa dell'emergenza sanitaria in corso in tutto il mondo, continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Federico Bernardeschi. L'ex giocatore della Fiorentina, da tempo nel giro della nostra Nazionale, ha vissuto finora sicuramente una stagione assai travagliata a Torino. Maurizio Sarri ha puntato spesso su di lui, ma l'ex calciatore viola ha sempre deluso le aspettative.

Il suo rendimento si è abbassato notevolmente rispetto ai tempi di Massimiliano Allegri (che stravedeva per lui).

Sotto la guida di Maurizio Sarri, infatti, Bernardeschi pare essere solo un lontano parente del giocatore che faceva la differenza in Champions League (basti pensare al ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid, nella scorsa stagione). Sarri, dunque, non lo considererebbe più un titolare, anche perché in questi anni di Juventus Bernardeschi non ha ancora trovato un ruolo ben preciso.

Il futuro dell'ex giocatore della Fiorentina sembra già scritto. Per lui si stanno per aprire le porte della cessione, che potrebbe avvenire già nella prossima sessione di calciomercato estivo. A rilanciare questa ipotesi nelle scorse ore è stato anche il sito Calciomercato.com.

Mercato Juventus, ipotesi scambio Bernardeschi-Icardi

Bernardeschi vorrebbe giocare con continuità per non perdere la possibilità di essere convocato ai prossimi Europei, che sono stati rinviati al 2021, a causa dell'emergenza sanitaria.

Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni trapelate, Bernardeschi potrebbe continuare la sua carriera in un altro top club italiano. La Juventus, infatti, potrebbe pensare di girarlo all'Inter come contropartita nell'affare Mauro Icardi. Il club bianconero vorrebbe puntare sull'attaccante argentino per la prossima stagione, dato che è un vero e proprio pallino del direttore sportivo Fabio Paratici.

Quest'ultimo potrebbe mettere sul piatto il cartellino dell'ex calciatore della Fiorentina insieme ad un conguaglio economico di venti-venticinque milioni di euro. Sembra infatti che il Paris Saint Germain non abbia intenzione di riscattare il centravanti argentino (il prezzo del riscatto è stato fissato dall'Inter a settanta milioni di euro).

Per Bernardeschi, comunque, si sta parlando anche di un possibile scambio con il Milan. In tal caso, a Torino potrebbe arrivare uno tra Paquetà (i due club italiani avevano già tentato questa operazione di mercato a gennaio) e Gianluigi Donnarumma, da tempo considerato dalla dirigenza bianconera il possibile erede di Gianluigi Buffon.