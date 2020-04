In queste ore la Juventus è in attesa che venga fatta chiarezza in merito alla ripresa degli allenamenti. Come noto infatti, nel discorso tenuto ieri dal Premier Conte in merito alla fase due in partenza al 4 maggio è stato evidenziato un ulteriore stop alla ripresa delle sedute di gruppo delle squadre professionistiche: al riguardo si parla adesso del 18 maggio, cosa che ha ovviamente contribuito ad addensare ancora di più le nubi su una possibile ripartenza della Serie A. Anche il Ministro Vincenzo Spadafora ha frenato al riguardo evidenziando come al momento non ci siano le condizioni per un ok al ritorno sui campi di allenamento: immediata la replica della Juventus che stando a quanto dichiarato da Sky Sport avrebbe deciso di continuare a seguire la precedente linea di condotta evitando di richiamare i calciatori all'estero finchè non si avrà una data certa.

La Juventus aspetta maggiore chiarezza

Del resto in questi mesi di grande emergenza, la Juventus si è sempre attenuta alle direttive del Governo, la posizione del club dunque non cambierà nemmeno nelle prossime settimane. I bianconeri aspetteranno che siano le Istituzioni a decidere quando ripartiranno le sedute di gruppo, fino a quel momento non ordinerà a nessun tesserato di fare ritorno in Italia.

Al momento è possibile che gli 8 giocatori juventini all'estero rientrino il 4 maggio dato che poi dovranno restare in quarantena per altri 14 giorni prima di tornare in campo con una ripresa degli allenamenti al momento fissata in via ipotetica per il 18 del mese.

Le strutture di primo livello all'interno della Continassa su cui può fare affidamento il club lasciano al momento abbastanza tranquillo l'ambiente: quando l'Esecutivo darà il proprio via libera la Juventus si farà trovare pronta.

Chiellini si allena a casa

Niente sedute di gruppo dunque ma nonostante ciò i giocatori bianconeri stanno lavorando presso le proprie abitazioni per mantenere una certa forma fisica.

Fra questi c'è anche Giorgio Chiellini che stamani, come testimoniato dal proprio profilo Instagram, si è dedicato ad una seduta in palestra. Come molti altri club, anche la Juventus ha fornito ai calciatori attrezzi da palestra che possano utilizzare all'interno delle loro case e piani di allenamento specifici. Chiellini non è il solo che si sta allenando in solitaria, tra i più attivi, anche a livello di testimonianze sui social, ci sono Cristiano Ronaldo e Miralem Pjanic che spesso condividono immagini che li ritraggono mentre si allenano fra le mura domestiche.