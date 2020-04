Sono passati due mesi dall'ultima partita disputata dai partenopei in campionato. Da allora, la Serie A ha chiuso temporaneamente i battenti a causa della crisi sanitaria che ha colpito l'Italia e il mondo intero. Eppure, nonostante la data per la ripresa rimanga ancora un punto interrogativo, in casa Napoli già iniziano a delinearsi le strategie per la prossima stagione tra chi resta e chi andrà via.

Napoli, Koulibaly potrebbe essere ceduto

Dopo un periodo di instabilità tattica il polacco Piotr Zielinski e lo spagnolo Fabian Ruiz hanno ritrovato convinzione e costanza al punto da convincere la dirigenza del Napoli ad offrire ad entrambi un rinnovo sino al 2025.

Saranno quindi loro a formare il centrocampo del Napoli del futuro. E lo stesso può dirsi per Nikola Maksimović: il difensore serbo dopo i suoi primi anni fatti di alti e bassi, ha trovato stabilità come titolare in coppia con il greco Manolas, approfittando così dell'infortunio di Kalidou Koulibaly.

Proprio il senegalese potrebbe essere destinato alla cessione. Il difensore, alla soglia dei trentanni, sembrerebbe intenzionato a cercare un'esperienza più remunerativa. Per questo nelle ultime ore sembra essersi fatto avanti il Newcastle con un'offerta al giocatore di ben 12 milioni di euro annui.

I Magpies, tuttavia, non sarebbero l'unico club inglese ad aver bussato alla porta del Napoli. Già noto, infatti, anche il lungo corteggiamento da parte del Manchester United, da sempre alla ricerca di un difensore che possa dare stabilità alla retroguardia dei Red Devils. A segurilo in Premier League potrebbe esserci anche Allan su cui è forte l'interessamento dell'Everton di Ancelotti.

Discorso simile anche per due storici attaccanti della squadra di Gattuso: Dries Mertens e Josè Callejon.

Entrambi sono in scadenza di contratto e, nonostante i tentativi di avvicinamento, nessuno dei due calciatori sembra esser convinto di proseguire la propria esperienza in maglia azzurra. Per questo motivo diversi club hanno avviato le trattative con i due. Sul belga c'è forte l'interessamento dell'Inter (dove andrebbe a sostituire Sanchez), anche se la pista sembra complicata, soprattutto per motivi personali: l'attaccante infatti è molto legato alla piazza e non riuscirebbe a vedersi in Italia con colori diversi da quelli attuali.

Lo spagnolo, invece, nonostante un interessamento del Milan la scorsa estate, sembrerebbe voler far ritorno in Spagna per potersi avvicinare al fratello e ai genitori: Valencia ed Espanyol (dove ha già giocato tra il 2008 ed il 2011) hanno già avviato i contatti con il suo agente.

Napoli, il sogno è ancora Mauro Icardi

Nel frattempo, Aurelio De Laurentiis non è rimasto con le mani in mano e ha già reso ufficiali alcuni acquisti: Andrea Petagna (prevato dalla Spal) e il kosovaro Amir Rrahman (attualmente al Verona). I due acquisti non saranno gli unici volti nuovi, specialmente laddove anche Milik decidesse di sospendere le trattative per il rinnovo.

Per questo motivo Cristiano Giuntoli avrebbe avviato le trattative per l'acquisto dell'ex prodotto del vivaio bianconero Moise Kean: sul piatto potrebbe essere messo anche uno scambio con il messicano Lozano. Tuttavia il sogno in grado di infiammare i tifosi resta sempre e solo uno: Mauro Icardi, che il Psg potrebbe decidere di non riscattare dall'Inter.