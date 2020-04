Il Napoli sta pensando a come rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Gli azzurri sono chiamati a riscattarsi dopo un'annata sicuramente al di sotto delle aspettative. In molti si aspettavano che potessero contendersi il titolo con Inter e Juventus e, invece, si ritrovano a contendersi il sesto posto, che varrebbe un piazzamento quantomeno in Europa League, con Milan e Verona su tutte.

L'obiettivo principale sarà quello di rinforzare il reparto avanzato visto che entrambi gli attaccanti, Arkadiusz Milik e Dries Mertens, non sono certi di restare.

Il patron del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, proprio per questo motivo sembrerebbe pronto a fare di tutto per strappare Ciro Immobile alla Lazio. Indiscrezioni in tal senso nelle scorse ore sono emerse su Sky Sport.

Il Napoli punterebbe Immobile

Il Napoli e Ciro Immobile si sono spesso sfiorati negli scorsi anni senza mai trovarsi. Più volte il nome dell'attaccante della Lazio è stato accostato agli azzurri che, però, per un motivo o per l'altro hanno optato per piste alternative. La prossima estate, però, stando a quanto riportato da Sky Sport e, in particolare, dall'esperto di Calciomercato, Gianluca Di Marzio, potrebbe essere quella giusta per il matrimonio e la riconciliazione con Lorenzo Insigne, suo compagno in Nazionale e con il quale ha dato spettacolo con il Pescara di Zeman qualche anno fa.

Immobile anche quest'anno ha fatto la differenza, trascinando la Lazio al secondo posto, ad un punto dalla Juventus capolista. Il centravanti è in testa alla classifica capocannonieri con una media superiore anche a quello che aveva realizzato Gonzalo Higuain nel 2015-2016, quando ha battuto il record chiudendo con trentasei gol. L'attaccante biancoceleste ha messo a segno ventisette reti in ventisei partite disputate in campionato.

Il classe 1990 rappresenterebbe quel numero 9 che al Napoli manca proprio dai tempi del Pipita, visto che Mertens ha caratteristiche ben diverse e Milik ha dovuto fare fronte a diversi problemi fisici. Entrambi, inoltre, non sono sicuri di restare visto che il belga è in scadenza di contratto e il polacco potrebbe essere in uscita per non rischiare di perderlo a parametro zero, essendo in scadenza di contratto nel 2021.

La possibile trattativa con la Lazio

Il Napoli sarebbe pronto a trattare con la Lazio l'acquisto di Ciro Immobile. Non sarà semplice convincere i biancocelesti, anche alla luce di un contratto ancora lungo, prolungato solo poco più di un anno fa fino a giugno 2023. La valutazione del centravanti non è altissima, avendo compiuto trent'anni a fine febbraio, e si aggira intorno ai quaranta milioni di euro.

In molti hanno sottolineato come il prossimo potrebbe essere un mercato di scambi alla luce della crisi che ha colpito il mondo intero. Per questo motivo non è escluso l'inserimento di una contropartita tecnica, magari proprio quel Milik, valutato tra i venticinque e i trenta milioni di euro, che pare destinato alla cessione e accostato anche al Milan negli ultimi giorni.