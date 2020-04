Uno dei nomi che potrebbero infiammare la prossima sessione di Calciomercato è quello di Mauro Icardi. Il centravanti argentino dovrebbe tornare all'Inter la prossima estate dopo una stagione in prestito al Paris Saint Germain. Il club parigino non dovrebbe esercitare il diritto di riscatto, fissato a settanta milioni di euro, con il giocatore posto anche ai margini dell'undici iniziale nelle ultime partite prima della sosta forzata. Il club meneghino, dunque, potrebbe ritrovarsi il classe 1993 in rosa, dovendo trovare un altro club interessato ad acquistarlo, questa volta a titolo definitivo.

Il probabile no di Icardi

Il rendimento di Mauro Icardi non è stato negativo con la maglia del Paris Saint Germain, soprattutto nella prima parte della stagione. Il centravanti argentino ha realizzato dodici reti in Ligue 1 in venti presenze, a fronte di ben cinque gol in sei partite disputate in Champions League. Nella seconda parte della stagione, però, l'attaccante è finito un po' ai margini, venendo relegato in panchina dal tecnico Tuchel, che gli ha preferito spesso Cavani, lasciandolo fuori nella doppia sfida di Champions contro il Borussia Dortmund.

I francesi sembravano, comunque, orientati ad esercitare il diritto di riscatto, fissato a settanta milioni di euro, dato che il Matador dirà addio essendo in scadenza di contratto. Stando a quanto riportato da ESPN, Maurito avrebbe fatto sapere al club dello sceicco di non essere intenzionato a restare a Parigi, a prescindere dall'esistenza o meno di quella famosa clausola che darebbe al giocatore l'ultima voce in capitolo.

Per questo motivo il classe 1993 tornerà a Milano, dando vita ad un nuovo tormentone di mercato dopo quanto successo già la scorsa estate, quando aveva rifiutato le offerte di Roma, Napoli, Monaco e Arsenal.

Il futuro di Icardi

Il futuro di Mauro Icardi, dunque, difficilmente sarà al Paris Saint Germain. ESPN si espone anche sul futuro del centravanti argentino che, comunque, non dovrebbe essere all'Inter.

I nerazzurri lo hanno messo fuori dal progetto già prima di cominciare il ritiro la scorsa estate e lo stesso accadrebbe quest'anno.

Una fonte avrebbe rivelato che, dietro il rifiuto dell'ex capitano interista di restare a Parigi, ci sarebbe la sua volontà di restare in Italia. Sono due i motivi principali che spingerebbero Maurito verso questa scelta. Il primo è relativo al campionato, visto che Icardi considera la Serie A più congeniale al suo futuro, ritenendolo un campionato più competitivo rispetto alla Ligue 1. Il secondo, e forse più importante, sarebbe in relazione alla famiglia. Wanda e i figli di Icardi, infatti, vivono ancora a Milano e Maurito potrebbe essere così spinto a restare in Italia per restare vicino alla famiglia.

E su lui ci sarebbe sempre il forte interesse di Milan e Juventus.