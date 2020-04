Un triangolo di mercato tra Inter, Psg e Juventus potrebbe coinvolgere Mauro Icardi nei prossimi mesi. Mentre il Paris Saint-Germain continua a riflettere sull'opportunità di esercitare o meno il diritto di riscatto versando all'Inter 70 milioni di euro, in questi giorni il direttore sportivo Leonardo sarebbe stato raggiunto da una telefonata da Torino. Il Corriere dello Sport, infatti, riporta che la Juventus avrebbe deciso finalmente di fare dei passi in avanti concreti per cercare di vestire di bianconero l'ex capitano interista dopo gli ammiccamenti inconcludenti della scorsa estate.

La società torinese starebbe pianificando in questo periodo la sua strategia per avere un nuovo centravanti. Gonzalo Higuain corre ormai verso i 33 anni e ha un contratto in scadenza nel 2021 che non verrà rinnovato. Dunque, per non perderlo tra 12 mesi a parametro zero, si cercherà proprio durante la prossima sessione estiva del mercato una sistemazione per il Pipita. Inevitabile, dunque, per il direttore sportivo Paratici, cominciare a guardarsi intorno per trovare un valido sostituto. Per il momento sarebbero in ballottaggio proprio Icardi e Arkadiusz Milik, centravanti del Napoli dato in uscita dalla squadra partenopea.

Sulla carta l'affare Milik sembra meno complicato: il 26enne polacco quasi certamente non firmerà un nuovo accordo con il Napoli. Il presidente azzurro De Laurentiis, per niente disposto a perdere un altro calciatore a parametro zero (cosa che invece dovrebbe accadere nei prossimi mesi con Callejon e Mertens) sarebbe pronto a cedere l'ex Ajax ma non a svenderlo, chiedendo una somma di circa 40 milioni di euro.

Nonostante ciò, la "tentazione Icardi" per la Juventus non sarebbe affatto svanita, e così di recente sarebbe partita una telefonata di Paratici al collega Leonardo per tastare il terreno e capire se il Paris Saint-Germain accetterebbe di riscattare il centravanti argentino dall'Inter per poi imbastire una trattativa per cederlo al club bianconero.

All'Inter andrebbero 85 milioni se Icardi fosse ceduto a un club italiano

Il Corriere dello Sport evidenzia che a questo punto la Juventus avrebbe deciso di provare realmente a mettere le mani su Mauro Icardi. Il ds Paratici sarebbe sempre rimasto in contatto con Wanda Nara, moglie-manager dell'attaccante. Questi, a sua volta, avrebbe confermato la sua voglia di tornare a giocare in Italia e soprattutto di indossare la casacca della squadra allenata da Maurizio Sarri.

Il presunto confronto Paratici-Leonardo si sarebbe basato proprio sulla strategia da approntare in caso di via libera alla trattativa.

Il Psg dovrebbe innanzitutto riscattare il centravanti sudamericano dall'Inter. Fatto ciò, si aprirebbe l'operazione con la Juventus per vendere fin da subito il bomber di Rosario al sodalizio torinese. L'obiettivo della società di Andrea Agnelli, a questo punto, sarebbe quello di trovare una contropartita tecnica gradita ai francesi per ridurre la somma di denaro che andrebbe versata loro. Sul tavolo ci sarebbero già i nomi di Pjanic (molto gradito al Psg), Alex Sandro, De Sciglio e Douglas Costa.

In casa Inter, frattanto, l'eventualità di un approdo dell'ex capitano alla corte degli storici rivali juventini non verrebbe guardato con particolare preoccupazione soprattutto sotto il profilo economico.

Infatti, forte di un accordo precedente stilato con il Paris Saint-Germain, se quest'ultimo vendesse Icardi (dopo averlo riscattato per 70 milioni) ad una squadra italiana, dovrebbe girare ai milanesi altri 10-15 milioni. Dunque, un probabile trasferimento di "Maurito" all'ombra della Mole consentirebbe al presidente nerazzurro Zhang di intascare complessivamente circa 85 milioni di euro.