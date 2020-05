Il mercato dell'Inter passerà inevitabilmente da alcune cessioni pesanti. Sono infatti tanti i casi da risolvere, in particolar modo i giocatori che attualmente sono in prestito. Perisic, Nainggolan, Joao Mario, Dalbert ed Icardi potrebbero fruttare diversi milioni di euro in caso di partenza, senza contare che Lautaro Martinez è sempre dato vicino al Barcellona. Proprio per questo l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta sarà impegnato in un lavoro importante durante l'estate, con l'idea di rinforzare la rosa ma allo stesso tempo investire su giovani talenti.

A tal proposito il dirigente interista avrebbe individuato in Jonathan David l'acquisto ideale per rinforzare il settore avanzato.

L'idea dell'Inter sarebbe quella di ripetere un acquisto stile Lautaro Martinez, ovvero un giovane da valorizzare sotto la sapiente gestione di Antonio Conte. Il canadese David potrebbe essere il profilo giusto, in quanto ha 20 anni (è un classe 2000), ha già segnato molti gol in Belgio con la maglia del Gent (23 reti e 10 assist in 40 partite stagionali) e ha una valutazione abbordabile. Potrebbe infatti liberarsi per circa 25 milioni di euro, un prezzo che potrebbe scendere considerando la prossima fase economica.

Inter, il talento David possibile investimento per il futuro

Secondo Calciomercato.com, il possibile colpo del futuro per l'Inter potrebbe essere il canadese Jonathan David. Sorpresa del campionato belga, il giocatore avrebbe fatto capire al suo agente di avere tutta la volontà di imporsi a livello europeo con una società più blasonata.

Proprio per questo non è escluso che possa lasciare il Gent già durante il prossimo calciomercato estivo. Piace all'Inter ed un giocatore simile a livello fisico e tecnico a Romelu Lukaku.

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte potrebbe essere decisivo nell'ulteriore step di crescita del canadese. Basti vedere infatti come è riuscito a valorizzare giocatore come Alessandro Bastoni, Stefano Sensi, Niccolò Barella e Lautaro Martinez.

Il mercato dell'Inter

Oltre al settore avanzato l'Inter potrebbe ritoccare il centrocampo in vista della prossima stagione.

Anche qui non è escluso che si possa puntare su talenti di qualità. Piace molto il mediano del Brescia Sandro Tonali, valutato circa 50 milioni di euro. La prossima fase non facile sul piano economico potrebbe peraltro diminuire il prezzo del nazionale italiano, sul quale però non manca la concorrenza.

La Juventus lo segue da tempo, ma il giocatore vanta anche estimatori dall'estero.

Altra esigenza dell'Inter è rafforzare le fasce, in particolar modo quella sinistra. La scelta potrebbe ricadere su uno fra Emerson Palmieri e Marcos Alonso, entrambi del Chelsea.