L'Inter sarà impegnata molto in estate dal punto di vista delle cessioni. Giuseppe Marotta è al lavoro su più fronti per cercare di sistemare alcune situazioni contrattuali in bilico, soprattutto i tanti giocatori che attualmente sono in prestito: Perisic, Nainggolan, Joao Mario, Dalbert e Icardi sono tutte questioni ancora da definire, con l'argentino del Paris Saint Germain che dovrebbe rappresentare la cessione più remunerativa. La società francese vanta un diritto di riscatto di circa 70 milioni di euro, somma che attualmente il Psg non vorrebbe pagare.

La situazione economica probabilmente condizionerà il Calciomercato estivo, creando problemi anche a società ricche come il Paris Saint Germain. Per questo il direttore generale Leonardo avrebbe pensato all'inserimento di contropartite tecniche per limitare l'esborso economico da presentare all'Inter.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la società francese vorrebbe inserire nella trattativa il centrocampista offensivo Julian Draxler, in scadenza di contratto a giugno 2021.

Inter, Paris Saint Germain vorrebbe inserire Draxler nell'acquisto di Icardi

Secondo il noto giornale sportivo milanese, il Paris Saint Germain potrebbe offrire all'Inter il tedesco Draxler nella trattativa che potrebbe portare a titolo definitivo Icardi a Parigi. Valutato circa 20 milioni di euro, l'ex Schalke 04 fu seguito diversi anni fa dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta quando era alla Juventus.

Sul talento del tedesco non si discute, rimane però complicato trovare una collocazione tattica in uno schema rigido come il 3-5-2 promosso da Antonio Conte.

Nel caso in cui la trattativa si concretizzasse, il Paris Saint Germain offrirebbe quindi 50 milioni più il cartellino di Draxler per arrivare a Mauro Icardi.

Insomma, a quanto sembra il club francese vorrebbe riscattare la punta argentina, considerando anche che Edinson Cavani a fine stagione si libererà a parametro zero (potrebbe firmare per l'Atletico Madrid).

La situazione prestiti all'Inter

Come già anticipato, l'Inter prima di investire dovrà risolvere alcune questioni contrattuali. Si attende infatti di capire la volontà del Bayern Monaco nel voler riscattare o meno Ivan Perisic, così come quella dello Spartak Mosca su Joao Mario. Per Dalbert, sembrerebbe ci sia intenzione da parte della Fiorentina di investire sul cartellino del brasiliano.

Per quanto riguarda invece Nainggolan, difficilmente il Cagliari deciderà di riscattarlo, non tanto per il prezzo del cartellino quanto per il costo dell'ingaggio. Proprio per questo - secondo alcuni rumors delle scorse settimane - il belga potrebbe tornare all'Inter e rimanere nella rosa, oppure essere girato alla Fiorentina per arrivare al centrocampista offensivo Federico Chiesa.