La linea societaria dettata la scorsa stagione dall'Inter si è basata soprattutto sull'acquisto di giocatori giovani che potessero essere già pronti per l'immediato. Il ritorno di Bastoni così come gli arrivi di Barella e di Sensi ne sono la dimostrazione.

Ciò che però è mancato nei match importanti alla squadra di Conte è quel carattere ed esperienza nel saper gestire i momenti decisivi di una partita. Il 2 a 0 subito a Torino prima dello stop forzato della Serie A rappresenta da questo punto di vista lo specchio della stagione dell'Inter, che è da considerarsi in ogni caso positiva.

In estate però il Calciomercato potrebbe essere improntato sull'acquisto di giocatori pronti, che sappiano fungere da supporto ai tanti giovani presenti nella rosa. Come scrive il Corriere dello Sport, Antonio Conte avrebbe fatto tre nomi in particolare: i terzini Leowyn Kurzawa del Paris Saint Germain ed Emerson Palmieri del Chelsea ed il centrocampista del Barcellona Arturo Vidal.

Inter, le possibili richieste di Conte: Kurzawa, Emerson Palmieri e Vidal

Secondo il Corriere dello Sport, la fascia sinistra dell'Inter la prossima estate potrebbe dunque effettuare un vero e proprio restyling.

Il tecnico pugliese Antonio Conte avrebbe fatto i nomi di Leowyn Kurzawa e di Emerson Palmieri. Il terzino del Paris Saint Germain è in scadenza di contratto a giugno 2020 con la società francese ed in caso di mancato rinnovo, arriverebbe a parametro zero. Diversa è invece la situazione Emerson Palmieri, che ha un costo di circa 30-40 milioni di euro. Il nazionale italiano punta all'Europeo 2021 con l'Italia e potrebbe chiedere la cessione al Chelsea se non dovesse avere garanzie d'impiego la prossima stagione.

Gli arrivi di Kurzawa e di Emerson Palmieri sancirebbero con ogni probabilità gli addii di Asamoah e Biraghi destinati a lasciare Milano. Il ghanese piace in Turchia mentre il terzino classe 1992 potrebbe far ritorno alla Fiorentina con l'Inter che non eserciterebbe il diritto di riscatto sul giocatore. Dovrebbe rimanere almeno un'altra stagione invece Ashley Young, che però a 35 anni non può dare garanzie di continuità di rendimento.

Inter, Vidal potrebbe rientrare nella trattativa Lautaro-Barcellona

Per la mediana rimane vivo l'interesse dell'Inter per il centrocampista Arturo Vidal. Il cileno potrebbe rientrare nella trattativa che porterebbe la punta Lautaro Martinez al Barcellona. Non è escluso infatti che l'eventuale trasferimento del classe 1997 in Catalogna possa essere improntato sulla base di un'offerta cash più l'inserimento di altri giocatori. Semedo, Arthur e lo stesso Vidal i possibili nomi che potrebbero rientrare nella trattativa Lautaro-Barcellona