Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, in attesa che si decida come continuare questa stagione. La dirigenza bianconera starebbe già lavorando alacremente per cercare di rinforzare la squadra nella prossima sessione di calciomercato estivo. La priorità è sicuramente l'acquisto di un centrocampista di qualità (si stanno sondando vari giocatori, come Paul Pogba, Sandro Tonali, Jorginho e Saul Niguez), ma la Juventus potrebbe effettuare dei cambiamenti anche per quanto riguarda il reparto arretrato.

Le ultime notizie si concentrano infatti su Manuel Neuer. Il fortissimo portiere tedesco sarebbe infatti uno degli obiettivi del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici per la prossima sessione di calciomercato estivo. L'estremo difensore del Bayern Monaco è ancora uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

Mercato Juventus, possibile colpo Neuer nella prossima sessione estiva

Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo '', Manuel Neuer non ha ancora trovato l'accordo con il Bayern Monaco per il rinnovo del contratto, che scadrà nel 2021.

La prossima sessione di calciomercato estivo, dunque, rappresenterebbe l'ultima occasione per una cessione remunerativa. In caso contrario, infatti, il club tedesco rischierebbe di perderlo a parametro zero. La Juventus non necessiterebbe di un portiere, dal momento che Szczesny ha offerto un ottimo contributo fino a questo momento, dimostrandosi sicuramente uno dei migliori portieri del campionato italiano e d'Europa.

L'estremo difensore polacco, inoltre, ha rinnovato il suo contratto con il club bianconero fino al 2024.

Stando a quanto scrive 'Todofichajes.com', comunque, la Juventus avrebbe già avuto dei contatti con Manuel Neuer e con il suo entourage. Il club bianconero sarebbe disposto ad offrire quindici milioni di euro per il portiere classe 1986. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, il Manchester City vorrebbe Leonardo Bonucci

Arrivano indiscrezioni anche per quanto riguarda il calciomercato in uscita. Il Manchester City, infatti, sarebbe fortemente interessato a Leonardo Bonucci. Il difensore centrale è un vero e proprio pallino di Pep Guardiola, che lo ha chiesto da tempo alla dirigenza dei Citizens.

Tuttavia, il difensore trentatreenne della Juventus e della nostra Nazionale non lascerà Torino. Il club bianconero lo ritiene incedibile, tanto che il Manchester City starebbe virando su Milan Skriniar dell'Inter.