Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, anche in questo periodo di stop al calcio giocato. Il club bianconero sta cercando un attaccante di qualità per la prossima stagione; il direttore sportivo Fabio Paratici sta monitorando alcuni profili di stampo internazionale, come per esempio Mauro Icardi ed Harry Kane.

Le ultime notizie, però, si concentrano su Neymar; stando alle indiscrezioni che provengono dalla Spagna, infatti, la Juventus starebbe esaminando con grande attenzione il fortissimo giocatore brasiliano, di proprietà del Paris Saint Germain.

Su Neymar c'è da tempo il Barcellona, che vorrebbe riportarlo a giocare con Lionel Messi, suo grande amico. Le richieste del Paris Saint Germain per il campione sudamericano sono però davvero esose, dunque sembra assai difficile che la trattativa vada in porto. Per questo, nelle ultime ore, stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo Don Balòn, sarebbe spuntata la pista Juventus.

Mercato Juventus, per Don Balon potrebbe arrivare lo 'scambio' Dybala-Neymar

Come scrive il giornale iberico, ci sarebbe anche l'ipotesi Juventus per il futuro di Neymar. L'attaccante brasiliano è seguito anche dal Barcellona e dal Real Madrid, ma potrebbe decidere di proseguire la sua carriera in Italia, in un campionato nel quale non ha mai giocato.

La trattativa con i club spagnoli, inoltre, sarebbe frenata dalla difficoltà di reperire delle contropartite tecniche adeguate da inserire nell'eventuale operazione di mercato. Il contratto di Neymar scadrà nel 2022 e, sempre stando a quanto riporta Don Balon, il padre dell'ex giocatore del Santos si sarebbe stufato di aspettare il Barcellona ed avrebbe preso dei contatti con la dirigenza della Juventus.

Neymar gradirebbe la destinazione bianconera, dal momento che sarebbe fortemente interessato a giocare con Cristiano Ronaldo, giocatore che il brasiliano stima enormemente.

Stando a Don Balon, inoltre, la Juventus potrebbe offrire al Paris Saint Germain Paulo Dybala come contropartita tecnica, oltre a mettere sul piatto un sostanzioso conguaglio economico.

Il campione argentino, infatti, è un vero e proprio pallino del direttore sportivo del Paris Saint Germain Leonardo, che ha cercato di acquistarlo nella scorsa sessione di calciomercato estiva. Fino a pochi mesi fa, il cartellino di Neymar veniva valutato circa 160 milioni di euro, ma questa valutazione potrebbe decisamente scendere, vista la nuova situazione mondiale che si è verificata.