La Juventus in estate potrebbe effettuare diverse cessioni durante il Calciomercato estivo. L'idea è quella di alleggerire la rosa mettendo sul mercato i giocatori over 30 che hanno un ingaggio pesante. A rischio partenza ci sono quindi soprattutto Miralem Pjanic, Sami Khedira, Gonzalo Higuian e Douglas Costa. A proposito del centrocampista offensivo brasiliano, la Juventus sarebbe insoddisfatta: non tanto per le sue qualità tecniche quanto dei continui infortuni fisici che ne hanno caratterizzato la permanenza in bianconero.

Arrivato nell'agosto 2017 a Torino, ha raccolto 90 presenze con 9 gol e si è dimostrato decisivo solamente nella parte finale della stagione.

Nei momenti topici è mancato il suo apporto per motivi fisici, basti ricordare i quarti di finale di Champions League della scorsa edizione contro l'Ajax. Lampi di classe nell'andata all'Amsterdam Arena, infortunio nel ritorno che ne ha pregiudicato l'impiego nel match topico all''Allianz Stadium' di Torino. Considerando le difficoltà economiche del calcio europeo, difficile una cessione per cash del brasiliano. Probabile che possa rientrare in qualche scambio di mercato. Secondo calciomercato.com, la valutazione stabilita dalla Juventus per il centrocampista offensivo è di 50 milioni di euro.

Juventus, Douglas Costa sarebbe sul mercato con valutazione di 50 milioni

Un prezzo giustificato da un contratto ancora lungo (il brasiliano ha un'intesa contrattuale fino a giugno 2022 con la Juventus) e da una classe sopraffina, limitata solo dagli infortuni fisici. Possibile che il brasiliano possa rientrare in qualche trattativa di scambio. Piace in Inghilterra alle due di Manchester così come è apprezzato dal direttore generale del Paris Saint Germain Leonardo.

Fra l'altro quest'ultimo avrebbe una carta che potrebbe stuzzicare la Juventus, ovvero Mauro Icardi. L'argentino dovrebbe essere riscattato dall'Inter e potrebbe rientrare quindi in uno scambio con Douglas Costa con la Juventus.

Douglas Costa potrebbe rientrare nella trattativa con United per Pogba

Da non escludere però che Douglas Costa possa essere utile per arrivare a Paul Pogba.

La società bianconera potrebbe riportare il centrocampista francese a Torino. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una possibile scambio United-Juventus, con Adrien Rabiot e Douglas Costa a Manchester e Pogba a Torino.

Di certo Douglas Costa ha molto mercato a livello europeo e non dovrebbe avere difficoltà a trovare una squadra che possa garantirgli il lauto stipendio, circa 6 milioni di euro, che percepisce alla Juventus.