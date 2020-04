Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, anche in questo periodo di emergenza legato alla diffusione del virus in tutto il Mondo. Il club bianconero sta lavorando per la prossima sessione estiva ed ha sicuramente intenzione di rinforzare il centrocampo, il reparto che ha mostrato più lacune in questa stagione, nonostante l'arrivo di Maurizio Sarri. L'obiettivo numero uno per rinforzare il reparto mediano è quello di Paul Pogba. Il campione francese è seguito da tempo dalla Juventus e la sua partenza dal Manchester United appare molto probabile.

Il giocatore classe 1993, infatti, non si è mai ambientato veramente in Gran Bretagna e avrebbe intenzione di tornare a Torino, città alla quale è rimasto molto legato. I tifosi della Juventus lo accoglierebbero a braccia aperte, ma il Manchester United non vuole assolutamente fare degli sconti per il suo cartellino, valutato almeno cento milioni di euro. Per abbassare tale prezzo, però, la Juventus potrebbe decidere di offrire al Manchester United uno scambio.

Mercato Juventus, possibile maxi-scambio con lo United per Pogba

Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico The Sun, l'obiettivo numero uno di Fabio Paratici per la prossima sessione estiva sarebbe Paul Pogba. La Juventus vorrebbe battere la concorrenza del Real Madrid e sarebbe pronta ad offrire due top player per arrivare al campione di origine transalpina. Il club bianconero, infatti, metterebbe sul piatto Miralem Pjanic e Douglas Costa.

Si tratta di due calciatori che sarebbero molto graditi al Manchester United, che li sta seguendo da tanto tempo. In questo modo, inoltre, la Juventus potrebbe battere la concorrenza del Real Madrid, altra squadra fortemente interessata alle prestazioni del ventisettenne campione del Mondo. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, Van de Beek obiettivo sensibile per il centrocampo

Un altro nome molto caldo per il centrocampo della Juventus è quello di Donny Van de Beek. Il centrocampista classe 1997 dell'Ajax e della nazionale olandese è uno dei migliori in circolazione in Europa nel suo ruolo e potrebbe rivelarsi l'uomo giusto per il centrocampo della Juventus. Il Real Madrid, altra squadra interessata alle prestazioni dell'olandese, avrebbe messo sul piatto trenta milioni di euro, una cifra che non soddisferebbe l'Ajax. La dirigenza dei lancieri, infatti, chiederebbe almeno cinquantacinque milioni di euro per il suo gioiello.

La Juventus, in caso di fallimento nella trattativa per Pogba, potrebbe fiondarsi su Van de Beek.