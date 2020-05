Un portavoce della Uefa ha smentito ufficialmente le parole del presidente Aulas in merito a Juventus-Lione. Il presidente della società francese qualche giorno fa aveva dichiarato che l'ottavo di ritorno prima menzionato si disputerà il 7 agosto. Una considerazione nata da alcune ipotesi avanzate da media sportivi e non evidentemente frutto del caso. Proprio la Uefa, per bocca del suo portavoce, ha confermato che nulla è stato deciso in quanto attualmente non si possono prendere decisioni troppo affrettate considerando l'evoluzione dell'emergenza Coronavirus. Secondo l'organo amministrativo delle società europee infatti, ci sono fin troppe variabili da considerare prima di ufficializzare un calendario definitivo.

Aulas ha ufficializzato il ricorso per chiusura anticipata della Ligue 1

Nelle stesse dichiarazioni a Rtl France, il presidente del Lione Aulas ha ufficializzato il ricorso presentato alla chiusura anticipata del campionato francese da parte della Federazione calcio transalpina. A riguardo Aulas ha aggiunto: "Se il ricorso non sarà accolto, Olympique Lione e Psg saranno massacrati da squadre che avranno una preparazione fisica che noi non avremo". Come è noto la classifica della Ligue 1 è stata cristallizzata, con il Paris Saint Germain che è stato decretato campione di Francia. Sorprende anche l'esclusione del Lione dalle competizioni europee per la prossima stagione, essendo arrivata al settimo posto.

Come è noto infatti in Francia si qualificano in Champions League le prime due mentre la terza e la quarta in classifica vanno in Europa League.

La possibile ripresa della Serie A

Intanto questa settimana potrebbe essere quella decisiva per la ripartenza del campionato di Serie A. Si attende infatti l'approvazione del protocollo di sicurezza stilato dalla Figc e da presentare al comitato scientifico del Governo.

Molto dipenderà anche dalla curva epidemiologica, attualmente in fase di decrescita. Se al 18 maggio il numero di positivi proseguirà la sua netta diminuzione, l'ipotesi di una ripresa degli allenamenti collettivi diventerà sempre più concreta. Quest'ultimo passaggio sarà fondamentale per l'eventuale ripresa della stagione 2019-2020 di Serie A.

Gli altri campionati

Anche Liga spagnola e Premier League dovrebbero riprendere a giocare. Sarebbe questa l'intenzione delle rispettive federazione calcistiche. Il mese utile per la ripartenza è evidentemente giugno, così da concludere i campionati entro il mese di luglio.

Per quanto riguarda la Champions League invece, dovrebbe essere confermato agosto come mese utile per disputare i restanti turni di Champions League ed Europa League