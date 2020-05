Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, soprattutto in questo periodo di pausa dalle competizioni calcistiche a causa della diffusione del coronavirus in tutto il mondo. Il club bianconero sta cercando un attaccante di qualità per la prossima stagione; il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, considera Mauro Icardi il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo, ma sta valutando anche altri profili di caratura internazionale. L'ultimo nome accostato alla Juventus è quello di Ansu Fati, giovanissima stella del Barcellona.

Il giocatore di origine africana è stata una vera e propria sorpresa in questa stagione e ha attirato per questo gli interessi di alcuni top club europei, tra i quali ci sarebbe anche quello bianconero. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, riportate dal noto quotidiano spagnolo Fichajes.net (che sta seguendo con grande attenzione tutte le novità sul calciomercato delle big spagnole), Ansu Fati potrebbe rientrare nella trattativa tra Juventus e Barcellona per Miralem Pjanic.

Mercato Juventus, possibile scambio Pjanic-Ansu Fati in estate

Come riporta il quotidiano iberico, potrebbe essere proprio Ansu Fati la contropartita tecnica giusta per sbloccare la cessione di Miralem Pjanic al Barcellona.

La Juventus e soprattutto il tecnico bianconero Maurizio Sarri gradirebbero non poco il profilo del giovanissimo giocatore del Barcellona, che si è imposto all'attenzione dei media di tutto il mondo grazie a giocate di alta scuola in questa stagione. Ansu Fati potrebbe essere il sostituto di Douglas Costa, il quale è seguito da alcuni top club europei (come per esempio Paris Saint Germain e Manchester United), che sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra molto alta per garantirsi le sue prestazioni per la prossima stagione.

Sempre stando a quanto riporta il quotidiano iberico Fichajes.net, la Juventus avrebbe chiesto prima Dembelé (valutato circa sessanta milioni di euro dal club blaugrana), ma poi avrebbe puntato su Ansu Fati. Il club catalano non avrebbe intenzione di cedere Ansu Fati, ma potrebbe essere proprio il diciassettenne a spingere per l'addio.

Il giovanissimo giocatore, infatti, non avrebbe per nulla apprezzato la decisione della società blaugrana di inserirlo nella squadra B, che milita in Segunda B. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore. Intanto, la Juventus continua a seguire con grande attenzione anche Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli e della nazionale polacca, valutato circa quaranta milioni di euro.