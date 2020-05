Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici ha intenzione di rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Gonzalo Higuain, infatti, potrebbe decidere di lasciare Torino: su di lui sarebbe molto forte l'interesse di Valencia, River Plate (per lui si tratterebbe di un ritorno) e di alcuni club della Major League Soccer americana, come per esempio i Los Angeles Galaxy, dove sarebbe accolto a braccia aperte dall'allenatore della società statunitense, il suo connazionale Guillermo Barros Schelotto.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il principale obiettivo della Juventus per l'attacco sarebbe Mauro Icardi, ma la situazione è complicata, dal momento che il riscatto dal parte del Paris Saint Germain è in dubbio (l'Inter chiede non meno di settanta milioni di euro per il centravanti argentino). L'alternativa ad Icardi sarebbe Duvan Zapata, fortissimo centravanti colombiano dell'Atalanta.

Mercato Juventus, nel mirino ci sarebbe Zapata dall'Atalanta

Il prossimo colpo di mercato della Juventus potrebbe essere Duvan Zapata, un giocatore che non ha certo bisogno di presentazioni. Secondo gli addetti ai lavori, si tratta certamente di uno dei migliori attaccanti del nostro campionato, come dimostrano i numeri.

Dopo alcune stagioni di difficoltà all'Udinese ed al Napoli, all'Atalanta ha trovato la sua dimensione. Zapata sarebbe molto apprezzato dal tecnico bianconero Maurizio Sarri che avrebbe chiesto alla dirigenza un attaccante con le sue caratteristiche tecniche. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, la Juventus, per abbassare il prezzo del cartellino dell'attaccante, potrebbe mettere sul piatto due contropartite tecniche per convincere l'Atalanta a cedere il suo gioiello.

Nelle ultime ore si è parlato del portiere Perin e del difensore centrale Romero, che rientrerà dal prestito al Genoa. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle ultime ore.

Per l'attacco i bianconeri non mollano Haaland

Stando alle ultime indiscrezioni, comunque, la Juventus non molla Erling-Braut Haaland, fortissimo centravanti che milita nelle fila del Borussia Dortmund e che viene valutato dal club tedesco almeno 100 milioni di euro.

Il colpo di mercato, però, sarebbe molto difficile, dal momento che il giocatore vorrebbe restare al Dortmund, dove ha il posto da titolare.