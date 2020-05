Sembra un rompicapo di logica, eppure si tratta di un'operazione di mercato volta a sancire il trasferimento di Lautaro Martinez dall'Inter al Barcellona. Il problema principale della trattativa sarebbe legato alla clausola rescissoria da 111 milioni di euro presente sul contratto attualmente in essere tra l'attaccante argentino e il club milanese. Il Barça, in queste settimane, avrebbe cercato la contropartita tecnica giusta da inserire nell'operazione, affinché l'Inter accettasse di rivedere al ribasso la cifra cash da versare nelle proprie casse. E alla fine sembra proprio che la chiave di volta risponda al nome di Joao Cancelo, ex nerazzurro che tornerebbe dal Manchester City a Milano via Catalogna.

Sì, perché in questo intricato gioco delle parti rientrerebbe anche il Manchester City. La società britannica starebbe approntando uno scambio di terzini con il Barça: Joao Cancelo andrebbe in Spagna in cambio del connazionale Nelson Semedo che volerebbe in Inghilterra.

A questo punto rientrerebbe in ballo l'Inter. Cancelo, infatti, non sarebbe destinato a restare in Catalogna, ma verrebbe dirottato subito verso Milano. Siccome la società milanese avrebbe dato il proprio benestare al ritorno del "figliol prodigo" che nella stagione 2018-2019 era andato alla Juventus dopo la sua breve parentesi interista, a questo punto darebbe il via libera alla cessione di Lautaro Martinez che così coronerebbe il suo sogno di giocare con l'amico e connazionale Leo Messi.

Joao Cancelo: il ritorno all'Inter sancirebbe l'addio di Lautaro Martinez

L'accordo tra Manchester City e Barcellona per lo scambio Cancelo-Semedo dovrebbe ormai essere a un passo dal concretizzarsi. I Citizens, infatti, dopo aver speso 28 milioni di euro più il cartellino di Danilo per prelevarlo dalla Juventus, non sarebbero rimasti soddisfatti delle prestazioni del terzino lusitano.

Dunque, sarebbero ben lieti di salutarlo per accogliere invece Semedo, proveniente dal Barça.

Il club blaugrana, a sua volta, pare sia pronto a mettere nero su bianco al più presto l'intesa con la squadra allenata da Guardiola. E tutto ciò non perché scalpiterebbe per avere in squadra Cancelo, anzi.

Una volta completata la trattativa, l'ex juventino non si fermerebbe in terra catalana ma ripartirebbe subito alla volta di Milano dove tornerebbe a vestire la casacca dell'Inter.

Soddisfatta della contropartita tecnica, la società meneghina accetterebbe di privarsi di Lautaro Martinez, ovviamente dietro un conguaglio economico che sarebbe di certo inferiore ai 111 milioni di euro della clausola rescissoria e ai 90 milioni proposti di recente come "sconto" al Barcellona.

Ricordiamo che quello di Joao Cancelo sarebbe un ritorno all'Inter, dove ha giocato in prestito due stagioni fa: condizionato inizialmente dagli infortuni, aveva esordito a dicembre in Coppa Italia contro il Pordenone, e da lì sarebbe diventato titolare della squadra allora guidata da Luciano Spalletti.

Al termine del campionato, però, a fronte dei 35 milioni richiesti dal Valencia per il riscatto, il club del Gruppo Suning decise di restituirlo alla squadra spagnola che poi lo cedette alla Juventus per poco più di 40 milioni di euro. Quindi il passaggio al Manchester City l'anno seguente, e ora la prospettiva di sposare nuovamente la causa interista.