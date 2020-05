La Juventus in estate potrebbe imbastire diversi scambi di mercato al fine di favorire delle plusvalenze finanziarie. Sarà infatti importante non appesantire il bilancio d'esercizio considerando anche la crisi economica in cui attualmente si trova tutta l'Europa. Allo stesso tempo, se si dovessero verificare delle opportunità di mercato negli acquisti come nelle cessioni la Juventus potrebbe coglierle al volo.

Ad esempio negli ultimi giorni il giornale 'FirenzeViola. it' ha lanciato l'indiscrezione in merito alla possibile partenza di Daniele Rugani dalla Juventus. Proprio il difensore toscano interesserebbe alla Fiorentina e tale trattativa potrebbe definirsi indipendentemente dal passaggio di Federico Chiesa alla Juventus.

Rugani da tempo viene dato sul piede di partenza da numerosi media sportivi. Già lo scorso Calciomercato estivo avrebbe potuto lasciare Torino, solo l'infortunio di Chiellini impedì il suo addio in bianconero. La possibilità di una partenza quindi potrebbe essere solo rimandata al prossimo calciomercato estivo.

Secondo 'Firenzeviola. it', la Juventus potrebbe cedere in estate Daniele Rugani. Il toscano interessa alla Fiorentina e potrebbe trasferirsi senza inserimento di giocatori. Attualmente il giocatore è valutato circa 30 milioni di euro ma la crisi economica potrebbe portare ad una cessione del giocatore ad un prezzo inferiore. Il centrale toscano, in questi giorni, è stato accostato anche al Barcellona, nella maxi trattativa che potrebbe definirsi fra i catalani e la Juventus.

Le due società infatti sono al lavoro per definire alcuni scambi di mercato. Come scrive 'Tuttosport', De Sciglio e Pjanic avrebbero già detto si al Barcellona ma tutto dipenderà dal brasiliano Arthur. La Juventus infatti, in cambio del regista bosniaco, vorrebbe solamente il nazionale brasiliano. Proprio la società catalana sarebbe al lavoro per convincerlo a trasferirsi in Italia.

Oltre ai giocatori prima menzionati, potrebbero rientrare nella trattativa Barcellona-Juventus anche il terzino Nelson Semedo e il difensore centrale Todibo.

Il mercato della Juventus

La Juventus avrebbe individuato ulteriori rinforzi per il centrocampo. Su tutti piace il mediano del Manchester United Paul Pogba, che però potrebbe tornare a Torino se la società inglese dovesse accettare giocatori in cambio.

La società bianconera vorrebbe inserire il cartellino di Adrien Rabiot e Douglas Costa per arrivare al nazionale francese. Altro giocatore seguito dalla Juventus è il mediano Sandro Tonali. Sul nazionale italiano potrebbe però svilupparsi una sfida di mercato con l'Inter.