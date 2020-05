La Juventus, come già rimarcato dal direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, difficilmente farà grandi investimenti durante il Calciomercato estivo. Per il dirigente, infatti, la crisi economica condizionerà le offerte cash per i giocatori, favorendo gli scambi ma anche gli 'affitti'. L'esempio per eccellenza è stato il famoso prestito biennale di Morata dal Real Madrid alla Juventus nel 2014, con possibilità di riscatto per la società bianconera e contro riscatto (poi esercitato) per il Real.

Probabile, quindi, che potremmo vedere queste formule, così da favorire in ogni caso i movimenti dei giocatori. La Juventus però, in caso di offerte super, potrebbe considerare la cessione di alcuni suoi giocatori. Pjanic, Khedira, Douglas Costa ed Higuain potrebbero infatti lasciare la società bianconera in caso di offerta importante.Non è escluso che possano rientrare in scambi di mercato con altri giocatori. Dovrebbe invece essere confermata la permanenza di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese, arrivato a parametro zero alla Juventus la scorsa estate, è considerato un giocatore importante da Maurizio Sarri anche per le sue caratteristiche.

Una sua eventuale partenza potrebbe essere considerata solo se arrivasse un'offerta notevole.

Juventus, Ramsey potrebbe partire solo con un'offerta da almeno 30 milioni

Secondo il 'Corriere di Torino', ad oggi la Juventus non avrebbe nessuna voglia di cedere il centrocampista gallese Aaron Ramsey. Prima della sospensione forzata della stagione, il gallese ha dimostrato di essersi integrato molto bene negli schemi della Juventus.

La crescita dell'ex Arsenal è avvenuta soprattutto nel momento in cui il tecnico della Juventus Maurizio Sarri lo ha spostato come mezzala destra a centrocampo. Ad inizio stagione, invece, è stato più volte impiegato da trequartista centrale. Il gallese, quindi, potrebbe rimanere a meno che arrivi un'offerta da almeno 30 milioni di euro. Solo in tal caso la Juventus potrebbe considerare una sua cessione.

L'intervista di Ramsey A 'Football Truck'

In questi giorni si è parlato di un possibile inserimento di Ramsey nella trattativa che porterebbe Paul Pogba alla Juventus. Lo stesso Ramsey però, in un'intervista su Youtube a 'Football Truck', ha dichiarato che sta benissimo alla Juventus e che ha come ambizione principale la volontà di vincere molti trofei a Torino. Questo potrebbe significare un rifiuto di Ramsey di accettare eventuali proposte che arrivano dall'Inghilterra. Fra l'altro, sempre nell'intervista, ha dichiarato che la scelta di trasferirsi in Serie A è nata anche per uscire dalla sua comfort zone e mettersi alla prova in un campionato diverso rispetto alla Premier League.