In questo momento di pausa dalle competizioni calcistiche in tutto il mondo, la Juventus è molto attiva sul mercato. In particolare, il club bianconero sta cercando un terzino di qualità per la prossima stagione. Nelle ultime ore è circolato il nome di Emerson Palmieri, terzino italo-brasiliano del Chelsea molto gradito a Maurizio Sarri, che lo ha già allenato ai Blues. Tuttavia, per il giocatore il Chelsea chiederebbe ben 50 milioni di euro, una cifra decisamente troppo alta rispetto al valore dell'italo-brasiliano. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate dalla Spagna, però, il colpo della Juventus per rinforzare le fasce alla fine potrebbe essere Jordi Alba, giocatore che non ha certo bisogno di presentazioni.

Nell'ambito delle trattative con il Barcellona per impostare la cessione di Miralem Pjanic, la Juventus si sarebbe mossa anche per Jordi Alba, giocatore che piacerebbe non poco sia alla dirigenza piemontese che al tecnico Maurizio Sarri.

Mercato Juventus, possibile colpo Jordi Alba dal Barcellona

Jordi Alba è sicuramente uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo e ha un contratto con il Barcellona fino al 2024. Il classe 1989 potrebbe essere il colpo di mercato della Juventus per rinforzare le fasce. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, il club bianconero non escluderebbe la cessione di Alex Sandro nella prossima sessione estiva. Sul forte laterale brasiliano sarebbe molto forte l'interesse del Manchester United e soprattutto del Paris Saint-Germain, club che sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra molto alta per garantirsi le sue prestazioni.

Jordi Alba, dunque, potrebbe essere il sostituto dell'ex giocatore del Porto e alternarsi con Danilo.

Juventus, sogno Haaland per l'attacco

Intanto, la Juventus sta lavorando anche per il futuro. Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici avrebbe intenzione di mettere a segno un grande colpo in attacco e ha messo nel mirino Elrling-Braut Haaland, attaccante norvegese che è già uno dei migliori giocatori al mondo, nonostante abbia solo 19 anni.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate, il Real Madrid avrebbe rallentato per la corsa al gigante nordico, dal momento che Zinedine Zidane vorrebbe ancora puntare su Karim Benzema, suo pupillo da anni. Della stessa opinione sarebbe il numero uno del Real Madrid Florentino Perez, che considererebbe troppo elevata la valutazione di Haaland.

La Juventus potrebbe sfruttare al meglio questa situazione.