In questi giorni Giorgio Chiellini ha presentato la sua autobiografia "Io, Giorgio". Il capitano bianconero si è raccontato a 360 gradi e ha voluto mostrare la parte più nascosta di sé stesso. Nel libro Chiellini ha svelato molti aneddoti interessanti e ha anche parlato di alcuni suoi ex compagni di squadra. In particolare, il capitano della Juventus non ha risparmiato qualche frecciata a Mario Balotelli e a Felipe Melo: le parole di Chiellini sull'attaccante del Brescia e sul centrocampista brasiliano hanno fatto molto discutere. Il numero 3 juventino, però, ha trovato un alleato particolare.

Infatti, Antonio Cassano - durante una recente diretta Instagram con Bobo Vieri - ha voluto prendere le difese di Giorgio Chiellini: "Se ha detto certe cose avrà i suoi motivi".

Cassano difende Chiellini

In queste ore, sta facendo molto discutere il racconto che Giorgio Chiellini ha fatto nella sua autobiografia in merito a Mario Balotelli e Felipe Melo.

In merito a questo tema, si è espresso anche Antonio Cassano che, in diretta su Instagram con Bobo Vieri, ha voluto prendere le difese del giocatore della Juventus. L'ex attaccante della Sampdoria ha dichiarato: "Non conosco Felipe Melo, conosco Mario, lui è un bambino, è un bravo ragazzo, non so a cosa si riferiva Chiellini. Ho un enorme rispetto per Giorgio, è un ragazzo intelligente, capisce di calcio, in campo era da ammazzare perché ti menava, ma fuori dal campo è una grande persona, è uno dei più intelligenti e bravi che ho conosciuto in questo mondo e se ha detto quelle cose avrà le sue ragioni".

Aggiungendo poi: "Con Mario sono stato pochi anni in Nazionale, con Chiellini una decina, è bravo, intelligente ed educato".

Cassano sulla Juve: 'Non mi sta simpatica, ma tanto di cappello per quello che ha fatto'

L'ex attaccante barese ha avuto anche modo di ribadire di non avere una grande simpatia per la Juventus, della quale negli scorsi anni aveva rivelato, a più riprese, che durante la sua carriera ha detto diversi 'no' alla Vecchia Signora.

Ma ciononostante, nel suo intervento Instagram con Bobo Vieri, ha voluto elogiare il presidente bianconero Andrea Agnelli: "La Juventus come sapete non mi sta simpatica, ma per quello che ha fatto tanto di cappello, dice sempre cose giuste, ha fatto lo stadio e ha reso la squadra una delle più importanti del mondo".

Infine, l'ex attaccante ha parlato della possibile ripresa del campionato: "È una follia, sono venuti fuori tantissimi positivi, come fai?".