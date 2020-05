Martedì 12 maggio uscirà l'autobiografia di Giorgio Chiellini dal titolo "Io, Giorgio". In questo libro, il cui ricavato andrà in beneficenza, il capitano della Juventus si racconta a 360 gradi. Chiellini, quest'oggi, ha parlato a "La Repubblica" toccando diversi argomenti trattati anche nella sua autobiografia. Il capitano della Juventus ha spiegato che la sua acerrima nemica è l'Inter: "Sportivamente odio l'Inter, come Michael Jordan odiava i Pistons". Nel corso di questa chiacchierata Chiellini non ha risparmiato qualche stoccata anche a Balotelli e Felipe Melo.

Il Capitano della Juventus si racconta

Chiellini veste la maglia della Juventus dal 2005 e da alcuni anni è diventato il capitano dei bianconeri. Sicuramente la squadra con la quale il popolo juventino sente la maggiore rivalità è l'Inter. Nella sua autobiografia, Chiellini ha spiegato che sportivamente parlando odia il club nerazzurro. Il Capitano della Juventus ha sottolineato che il suo rancore nei confronti dell'Inter è solamente un fattore inerente al campo e questo aiuta la squadra a dare quel qualcosa in più per superare l'avversario. Chiellini ci ha anche tenuto a spiegare che una volta finita la partita l'antipatia per i nerazzurri svanisce. Allo stesso tempo, il difensore livornese ha confidato che uno dei messaggi che più gli ha fatto piacere ricevere quando si è rotto il legamento crociato del ginocchio è stato quello di Javier Zanetti.

Chiellini boccia Balotelli

Il difensore della Juventus e della Nazionale nella sua autobiografia ha parlato anche di alcuni suoi ex compagni di squadra: "Non volevo parlare male di nessuno, ma avrei nascosto una parte di me", ha spiegato Chiellini che poi si è soffermato sul rapporto che ha con Mario Balotelli.

Il capitano della Juventus ha confidato che l'attaccante del Brescia è una persona negativa e senza rispetto per il gruppo. Chiellini ha anche raccontato che è rimasto deluso da Felipe Melo: "Il peggio del peggio".

Chiellini e la possibile ripartenza della serie A

In questi giorni, Chiellini è tornato ad allenarsi alla Continassa.

Il numero 3 della Juventus ha spiegato che non è stato facile riprendere gli allenamenti. Il difensore ha raccontato che in questi mesi in cui è stato a casa con la sua famiglia si è trovato molto bene. Ma quando la società lo ha richiamato per riprendere gli allenamenti gli è piombata addosso un po' di tristezza. Chiellini ha anche confidato che quando si è trovato in viaggio direzione Continassa la tristezza è passata e gli è scattata nuovamente la scintilla: "È stato bello ricominciare". Dunque, il difensore livornese è pronto per tornare in campo e spera che presso la stagione sportiva possa ripartire, anche se al momento non c’è una data certa per la ripresa della Serie A.