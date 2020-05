Mentre nei vari Paesi si attendono notizie in merito ai campionati nazionali, da tenere in considerazione ci sono anche le competizioni europee [VIDEO] che, a quanto sembra, potrebbero ripartire ad agosto. Il Presidente del Getafe è il primo ad esporsi in questo senso, annunciando le possibili date della gara degli ottavi di Europa League Inter e Getafe: 2 o 3 agosto l'andata, 6 o 7 il ritorno.

Il Presidente del Getafe: 'Dovremmo giocare agli inizi di agosto'

Inter-Getafe, gara di andata degli ottavi di Europa League, si sarebbe dovuta giocare lo scorso 12 marzo a porte chiuse. Già prima che la partita venisse sospesa, Angel Torres, Presidente del Getafe, aveva dichiarato che non avrebbe lasciato andare la squadra a Milano, in piena emergenza Coronavirus.

Adesso, lo stesso patron del club, annuncia quelle che potrebbero essere le date per recuperare il match: ''Dovremmo giocare il 2 o il 3 agosto in Italia, mentre il ritorno sarà qui in Spagna il 6 o il 7''. Tuttavia, nel caso in cui San Siro e il Coliseum Alfonso Perez non fossero disponibili ad ospitare le gare, l'Uefa potrebbe decidere di giocare in campo neutro.

Rinnovo gratuito degli abbonamenti per i tifosi del Getafe

Se le competizioni riprenderanno, verranno ovviamente giocate a porte chiuse e a pagarne le spese saranno i tantissimi tifosi che ad inizio stagione avevano sottoscritto l'abbonamento allo stadio per assistere ai match della squadra del cuore. In virtù di questi motivi, e per risarcire gli spettatori affezionati, la società del Getafe ha annunciato che tutti coloro che sono in possesso dell'abbonamento per la stagione 2019-2020, potranno rinnovarlo a titolo completamente gratuito anche per il prossimo anno.

Nel comunicato pubblicato dal club, si legge che questa misura è stata intrapresa ''per ringraziare i tifosi per il supporto mostrato dai suoi abbonati in questi tempi difficili''. Angel Torres ha commentato così la decisione: ''I 13.500 abbonati in questa stagione, avranno l'abbonamento gratuito per la Liga nel prossimo anno.

Loro non pagheranno nulla, ci penserà la mia tasca, non sono andato in bancarotta''.

Indiscrezioni su Juventus-Lione

Oltre all'Europa League, ad essere stata sospesa è stata anche la Champions. Nei giorni scorsi, la radio RMC Sport ha lanciato un'indiscrezione, che non è stata ancora confermata, per quanto riguarda il ritorno degli ottavi di Juventus-Lione: secondo l'emittente, la data per il match di ritorno sarebbe già stata fissata al prossimo 8 agosto a Torino, ovviamente a porte chiuse e se la situazione relativa al coronavirus lo permetterà.

I quarti di finale sarebbero disputati poi tra il 10 e il 12 agosto, con delle modalità che dovrebbero essere ancora chiarite.