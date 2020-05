Sono tanti i nomi che sono stati accostati all'Inter in queste ultime settimane. I nerazzurri stanno lavorando sul mercato con grande anticipo per cercare di anticipare la concorrenza e, soprattutto, non farsi trovare impreparati in caso di partenza di Lautaro Martinez. L'attaccante argentino piace molto al Barcellona che, però, potrà soffiarlo solo pagando la clausola rescissoria da centoundici milioni di euro o con un ricco conguaglio economico, da novanta milioni di euro, più una contropartita tecnica gradita. Sarà l'attacco, dunque, che subirà maggiori variazioni e nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo accostato al club nerazzurro: quello di Alexandre Lacazette.

L'Inter pensa a Lacazette

Una delle ultime idee in casa Inter per rinforzare l'attacco nella prossima sessione di Calciomercato, stando a quanto riportato da L'Equipe, è quella che porta a Alexandre Lacazette. I nerazzurri rivoluzioneranno il reparto avanzato visto il sicuro addio di Alexis Sanchez, che tornerà al Manchester United, e quello probabile di Sebastiano Esposito, che sarà ceduto in prestito per farlo giocare con maggiore continuità, oltre ai dubbi su Lautaro Martinez.

L'attaccante francese è in grado di giocare sia da prima che da seconda punta e proprio per questo motivo può giocare al fianco di Romelu Lukaku o far rifiatare il belga, che quest'anno in rosa non ha avuto giocatori con le sue caratteristiche.

La stagione con la maglia dell'Arsenal non è stata delle migliori, avendo realizzato solo sette reti e collezionato tre assist in venti presenze in Premier League. I Gunners, inoltre, sono stati eliminati già ai sedicesimi di Europa League e in classifica sono in ritardo e rischiano di restare fuori ancora una volta dalla Champions League.

Questo potrebbe portare il classe 1991 a chiedere la cessione, anche se il giocatore avrebbe qualche perplessità sulla destinazione interista, probabilmente legate al fatto che non avrebbe la maglia da titolare garantita.

La trattativa con l'Arsenal

L'Arsenal potrebbe accettare di sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Alexandre Lacazette.

Il contratto dell'attaccante francese scade a giugno 2022 e questo influisce anche sulla sua valutazione. I Gunners, infatti, difficilmente potranno chiedere più di quaranta milioni di euro ma non è escluso che nell'affare possa essere inserita una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Uno dei giocatori che ha estimatori in Premier League è Matìas Vecino, che potrebbe essere la carta che possa facilitare la fumata bianca. Al momento, comunque, ci sono stati solo dei sondaggi ma non è escluso che i contatti possano intensificarsi nelle prossime settimane visto che il ritorno in campo dei campionati permetterà alle varie società di contare su una maggiore liquidità.