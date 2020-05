Questa mattina, i giocatori della Juventus hanno varcato i cancelli del JTC della Continassa per riprendere gli allenamenti individuali. Infatti, nella giornata di ieri ,domenica 10 maggio, i calciatori bianconeri hanno goduto di un po' di riposo. Alla Continassa si è presentato anche Paulo Dybala che ha svolto una seduta molto intensa. Dunque, il numero 10 della Juventus ha scelto di non godere del giorno di riposo e ha preferito allenarsi. Chi ancora non si è presentato alla Continassa è Cristiano Ronaldo. Infatti, CR7 è a Torino, ma deve rimanere in quarantena visto che è rientrato esattamente una settimana fa dal Portogallo.

Ronaldo si sta allenando nella sua abitazione e sarebbe in costante contatto con la Juventus. Il portoghese sarebbe un grande forma e sarebbe pronto per l'eventuale ripresa degli allenamenti di gruppo.

La Juventus aspetta Rabiot e Higuain

Nel corso della scorsa settimana, la Juventus ha ritrovato quasi tutti i giocatori che negli ultimi mesi sono stati all'estero e fra questi c’è Cristiano Ronaldo. All'appello, però, mancano Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain. Nei confronti di quest'ultimo, la Juventus avrebbe maggiore comprensione visto che è in Argentina per stare accanto alla mamma che è malata. Mentre, la situazione di Rabiot sembra di difficile comprensione. Il francese si trova in Costa Azzurra e al momento non starebbe infrangendo nessuna regola visto che gli allenamenti individuali sono su base volontaria.

La Juventus, però, si aspettava che Rabiot rientrasse così come hanno fatto tutti i suoi compagni di squadra. Il francese quando rientrerà dovrà stare in quarantena per 14 giorni e dunque non sarà pronto per l'eventuale ripresa degli allenamenti di gruppo e questo non può far felice il club bianconero.

Dunque, non resta che attendere di capire se e quando Adrien Rabiot avrà intenzione di rientrare a Torino.

La Juventus continua ad allenarsi

In mattinata, Gigi Buffon, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, Miralem Pjanic, Mattia De Sciglio e Merih Demiral hanno varcato i cancelli del centro sportivo della Continassa.

Tutti questi giocatori hanno svolto delle sedute individuali e stanno lavorando per ritrovare la forma fisica. Demiral, invece, sta proseguendo la riabilitazione dopo l'infortunio al ginocchio subito nel gennaio scorso. Il numero 28 della Juventus spera di recuperare per luglio e a quel punto se la stagione calcistica dovesse ripartire a quel punto potrebbe tornare a disposizione di Maurizio Sarri. Adesso non resta che attendere di capire se il 18 maggio potranno riprendere le sedute di gruppo. Se sarà così alla Continassa si rivedrà anche Maurizio Sarri. In questi giorni, il tecnico non si è presentato al JTC e lo farà solo quando riprenderanno gli allenamenti di gruppo.