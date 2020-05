La Juventus, in questi mesi, ha dovuto fare direttamente i conti con il Coronavirus: sono tre i bianconeri che lo hanno contratto e la società ha dovuto mettere in isolamento 121 persone. Il club si è preso cura di Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Paulo Dybala, i tre calciatori che sono risultati positivi al Covid-19. Il difensore toscano e il centrocampista francese sono stati dichiarati guariti, mentre la situazione per Dybala è stata più complessa. Blaise Matuidi ha raccontato le sue sensazioni, scaturite nel momento in cui è risultato positivo al Covid - 19: "È stato terribile", ha spiegato il centrocampista della Juventus.

Matuidi parla del Covid-19

La Juventus, in queste settimane, ha dovuto affrontare l'emergenza Coronavirus con grande attenzione visto che tre dei suoi calciatori hanno contratto il virus. Blaise Matuidi, tra coloro che hanno vissuto questa brutta esperienza, ha parlato in diretta sul canale YouTube "Bros Stories" e ha raccontato cosa ha provato quando ha saputo di aver contratto il virus: "Non potevo neanche uscire a fare la spesa". Il centrocampista della Juventus ha rivelato di aver vissuto una vera e propria psicosi, nonostante il suo stato asintomatico, e di essere rimasto letteralmente scioccato.

Ha raccontato di essere stato era molto in ansia per le persone che gli stavano vicino, anche perché si trattava di una nuova esperienza alla quale non era assolutamente preparato. Il giocatore francese ha anche sottolineato che bisogna essere forti a livello mentale ed avere pazienza perché serve tempo. Un periodo difficile anche per la sua famiglia e i suoi amici, ma fortunatamente è stato in grado di rassicurare tutti.

"Mi chiedo cosa succederà al calcio e alla vita di tutti giorni", ha dichiarato il giocatore della Juventus che poi ha aggiunto che questo non è un bel periodo e il suo augurio è che tutto questo possa terminare quanto prima.

Il Viminale dà il via libera agli allenamenti individuali anche per il calcio

Intanto il Viminale ha comunicato che, anche per il calcio, sarà possibile svolgere allenamenti individuali sia in aree pubbliche che private a partire dal 4 maggio, ovviamente gli atleti dovranno rispettare le disposizioni di sicurezza e questa prescrizione governativa varrà fino al 18 maggio.

Dunque, anche i calciatori adesso potranno allenarsi nei centri sportivi dei rispettivi club. Resta da capire se la Juventus richiamerà ufficialmente i 9 giocatori che sono all'estero oppure se aspetterà la data definitiva per la ripresa degli allenamenti di gruppo.