L'Inter è già al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte per la prossima stagione. I nerazzurri cercano un salto di qualità ulteriore in Italia, per contendere il titolo alla Juventus e in Europa, dove si punterà almeno a passare la fase a gironi di Champions League. Verrà completata la rivoluzione a centrocampo cominciata l'estate scorsa con gli arrivi di Sensi e Barella e continuata a gennaio con l'acquisto di Christian Eriksen dal Tottenham. L'obiettivo sarà un elemento che sia in grado di abbinare qualità tecniche e grande fisico e l'identikit risponderebbe proprio a Paul Pogba che sarebbe in uscita dal Manchester United.

Pogba sarebbe entrato nel mirino nerazzurro

L'Inter è pronta ad un'altra sessione di Calciomercato importante per ridurre il gap dalla Juventus la prossima stagione. I nerazzurri punteranno al grande colpo a centrocampo per completare definitivamente una rivoluzione partita la scorsa estate e che vedrà l'addio certo di Borja Valero e quello probabile di almeno uno tra Matìas Vecino e Roberto Gagliardini.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Steven Zhang vorrebbe fortemente Paul Pogba per lanciare il guanto di sfida ai bianconeri.

Il centrocampista francese, infatti, sarebbe anche un obiettivo del club torinese, che sogna il suo ritorno dopo l'addio nell'estate del 2016, quando fu ceduto al Manchester United per poco più di cento milioni di euro. I Red Devils avrebbero già detto di no alla possibilità di esercitare l'opzione di rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno 2021. Un chiaro segnale della volontà da parte del club inglese a discutere della cessione del classe 1993 nella prossima sessione di calciomercato.

Ad influenzare la decisione anche il rendimento offerto dallo stesso Pogba in quest'annata, dove ha collezionato solo sette presenze in Premier League, con due assist, condizionato anche da una serie di problemi fisici.

La possibile trattativa con il Manchester United

Manchester United che, come detto, è pronto a sedersi al tavolo delle trattative con l'Inter per discutere del futuro di Paul Pogba.

Nonostante il rendimento offerto in questa stagione, comunque, la sua valutazione resta molto importante. I Red Devils infatti, non accetteranno proposte inferiori ai settanta-ottanta milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza tra poco più di un anno. Il club nerazzurro, però, non sembra essere spaventato da tale valutazione. Il tesoretto necessario da investire sul campione del mondo potrebbe arrivare dalla cessione di Ivan Perisic al Bayern Monaco per venti milioni di euro e di Mauro Icardi al Paris Saint Germain per settanta milioni di euro.