Il Calciomercato estivo per l'Inter potrebbe essere caratterizzato da molto lavoro per l'amministratore delegato Giuseppe Marotta. Molti dei giocatori della rosa di Antonio Conte sono ambiti da top club europei, su tutti Lautaro Martinez. Quest'ultimo sarebbe vicinissimo al trasferimento al Barcellona. Non è escluso però che l'argentino possa essere seguito da un altro giocatore dell'Inter. Secondo il 'Mundo Deportivo', la società catalana è alla ricerca di un centrale che possa ereditare il ruolo e la leadership di Piqué. Uno dei profili che più interessa al Barcellona è Milan Skriniar. Il difensore slovacco piace anche al Real Madrid ma l'Inter lo riterrebbe incedibile.

In estate infatti a lasciare Milano dovrebbe essere Diego Godin, che potrebbe essere sostituito da un profilo sempre d'esperienza. Ma Skriniar sarebbe considerato uno degli intoccabili a meno che arrivi un'offerta super. Solo in tal caso l'Inter potrebbe valutarla. Secondo il giornale sportivo spagnolo, l'Inter si siederebbe a discutere di una cessione del difensore slovacco solo per una somma alta visto che è valutato intorno ai 70 milioni di euro.

Il Barcellona mira a Skriniar

Secondo il 'Mundo Deportivo', il Barcellona potrebbe decidere di fare la 'spesa' all'Inter. Se però Lautaro Martinez risulterebbe sempre più vicino al trasferimento in Catalogna, diverso è il discorso per Skriniar, ritenuto un intoccabile da Conte.

Inoltre lo slovacco non ha mai nascosto tutto il suo amore per l'Inter, segno evidente di una volontà di proseguire il suo percorso professionale nella società di Suning. Per quanto riguarda invece Lautaro Martinez, la trattativa sembra orientata sulla base di un'offerta cash più l'inserimento di due contropartite tecniche.

I prescelti che potrebbero finire a Milano sono Vidal ed uno fra Emerson e Semedo, più un'offerta cash da 60 milioni di euro. Nelle ultime ore però sembra cadere la 'pista' Semedo in quanto il portoghese potrebbe finire al Manchester City. L'idea potrebbe essere quella di effettuare uno scambio Barcellona-City che coinvolgerebbe Semedo e Joao Cancelo.

Quest'ultimo sarebbe poi girato all'Inter (insieme a Vidal) per Lautaro Martinez.

Le possibili strategie di mercato dell'Inter per la difesa

Dicevamo, i giocatori che quasi sicuramente saranno confermati in difesa per la prossima stagione sono De Vrij, Bastoni e Skriniar. Probabile la cessione di Diego Godin, che potrebbe essere sostituito da Vertonghen (in scadenza di contratto dal Tottenham). Resta viva anche la soluzione Kumbulla, difensore di origini albanese dell'Hellas Verona. Sul classe 2000 però ci sarebbe l'interesse anche della Lazio.