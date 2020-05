La Juventus, in questi giorni, sta aspettando il via libera ufficiale per la ripresa degli allenamenti di squadra. Una volta che arriverà l'ok definitivo il club bianconero richiamerà ufficialmente Gonzalo Higuain e Adrien Rabiot. Il Pipita e il francese sono gli unici due giocatori della Juventus che sono ancora all'estero. Le loro motivazioni però sarebbero profondamente diverse. Infatti, Higuain è in Argentina per stare accanto alla mamma malata, mentre il francese non sarebbe rientrato perché non avrebbe gradito il taglio degli stipendi.

Rabiot per ora è in Francia

In questi giorni, alla Continassa si stanno allenando i giocatori della Juventus che durante il periodo di lockdown sono rimasti a Torino.

Ma da alcuni giorni, in Italia sono rientrati anche gli stranieri della Juventus, che nelle ultime settimane erano rientrati in patria. A partire da Cristiano Ronaldo quasi tutti i bianconeri sono tornati a Torino e all'appello mancano solo Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain. Il francese, però, sembra essere un caso per la Juventus visto che non avrebbe una reale motivazione per restare in Francia. Ma, stando a quanto afferma La Stampa, Rabiot non sarebbe ancora rientrato a Torino poiché sarebbe in polemica con la società e con i senatori bianconeri per il taglio degli stipendi. Dunque, adesso resta da capire se e quando avrà intenzione di rientrare. In ogni caso, la Juventus convocherà il centrocampista francese e Gonzalo Higuain, appena verrà ufficializzata la data per la ripresa degli allenamenti di gruppo.

Intanto la squadra continua ad allenarsi

Questa mattina, i giocatori della Juventus si sono presentati al JTC per svolgere degli allenamenti individuali. Alla Continassa c'erano tra gli altri Dybala, Bonucci, Bernardeschi, Pjanic, Chiellini, Ramsey, Cuadrado e Bentancur. Tutti loro, in questi giorni, stanno lavorando per ritrovare la forma fisica.

Presto, però, potrebbero rientrare anche tutti gli altri giocatori che stanno per terminare la quarantena. Inoltre, è possibile che il 18 maggio riprendano gli allenamenti di squadra e al JTC si rivedrebbe anche Cristiano Ronaldo. Infatti, CR7 terminerà la sua quarantena proprio per il 18 maggio. A partire dal 19 maggio, invece, Maurizio Sarri potrà contare nuovamente su Wojciech Szczesny e Matthijs De Ligt.

Mentre il 20 e il 21 maggio, toccherà a Matuidi, Khedira, Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo terminare la loro quarantena. Per quanto riguarda Higuain e Rabiot non ci sono ancora delle ipotesi sulla possibile ripresa degli allenamenti. Solo nel momento in cui decideranno di tornare a Torino si potrà capire quando potranno riprendere a lavorare agli ordini di Sarri.