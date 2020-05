La Juventus pian piano sta tornando alla normalità e da ieri lunedì 4 maggio il club bianconero ha riaperto le sue strutture. Per questo motivo, la società ha richiamato in Italia i dieci giocatori che avevano lasciato l'Italia. Il primo a rientrare è stato Cristiano Ronaldo che è arrivato ieri sera a Torino insieme alla sua compagna Georgina e ai loro quattro bimbi. Questa mattina, invece, sono stati riaperti i cancelli della Continassa e il primo a varcarli è stato Aaron Ramsey. Il gallese ha svolto una seduta individuale e nel corso della giornata toccherà ai suoi compagni.

Infatti, poco fa, Giorgio Chiellini è entrato nel centro sportivo bianconero; nel corso del pomeriggio sono attesi altri giocatori.

La Juventus torna al lavoro

Quella di oggi martedì 5 maggio, è una giornata quasi normale per la Juventus. Infatti, i cancelli del JTC hanno riaperto per riaccogliere i giocatori bianconeri, visto che da stamani è possibile svolgere sedute individuali all'interno del centro sportivo. La Juventus, già nella giornata di ieri, aveva ricominciato a lavorare visto che Federico Bernardeschi, Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, Carlo Pinsoglio, Miralem Pjanic e Aaron Ramsey avevano svolto testi fisici e medici al JMedical.

Inoltre, il centrocampista gallese è stato il primo che questa mattina si è presentato al JTC. Per lui la preparazione è già iniziata e man mano toccherà a tutti i suoi compagni.

L'attaccante della Juventus resterà a casa

Questa mattina, i cancelli della Continassa hanno riaperto ma ancora non potranno accogliere Cristiano Ronaldo. Infatti, CR7 è rientrato ieri da Madeira e adesso dovrà stare in isolamento domiciliare per i prossimi 14 giorni.

Perciò, l'attaccante della Juventus continuerà ad allenarsi a casa e solo al termine della quarantena potrà tornare ad allenarsi nel centro sportivo della Juventus. Lo stesso iter di Cristiano Ronaldo lo dovranno seguire anche Matuidi, Khedira, Szczesny, De Ligt, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo e Higuain. Loro sono ancora all'estero, ma rientreranno a Torino entro la fine della settimana.

Attesa per i risultati dei test su Dybala

In casa Juventus, in questi giorni andrà monitorata anche la situazione di Paulo Dybala. Infatti, l'argentino è in attesa di sapere l'esito degli ultimi controlli per sapere se si è negativizzato dal Covid-19. Dybala, per il momento, resta in isolamento domiciliare in attesa di avere buone notizie. Una volta che il numero 10 della Juventus otterrà la negatività potrà tornare al JTC per riprendere la preparazione, nel frattempo l’attaccante continua ad allenarsi a casa. Inoltre, fino al 17 maggio, le società di calcio potranno far svolgere sedute individuali, ma la speranza è che il 18 maggio possano ripartire le sedute di gruppo.

Dunque, non resta che attendere di capire se entro questa data Dybala otterrà la negatività al nuovo coronavirus.