Continuano ad arrivare notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero vorrebbe mettere a segno un importante colpo per rinforzare il centrocampo nella prossima sessione di calciomercato estiva. Il reparto mediano, infatti, è stato quello che ha sofferto maggiormente in questa stagione e ha certamente bisogno di un volto carismatico. Il grande acquisto della Juventus in estate potrebbe essere Kevin De Bruyne, un giocatore che è all'apice della sua carriera, ma che ancora non è riuscito a vincere la Champions League.

Il Manchester City, squadra che detiene il suo cartellino, potrebbe essere squalificato dalla Champions League per due anni, un tempo che per De Bruyne sarebbe troppo lungo. La sua partenza dalla Gran Bretagna, dunque, non può essere esclusa a priori, soprattutto nel caso in cui la squalifica del Manchester City dalla massima competizione calcistica europea per club dovesse essere confermata. La Juventus starebbe monitorando con grande attenzione la situazione, anche per il fatto che De Bruyne ha sempre mostrato ammirazione per Cristiano Ronaldo.

Mercato Juventus, si sogna il colpo De Bruyne

Qualche giorno fa, infatti, De Bruyne ha affermato che un giorno vorrebbe giocare con Cristiano Ronaldo, il giocatore ideale, a dire del belga, per la sua interpretazione di calcio. Il tecnico bianconero Maurizio Sarri apprezza moltissimo il calciatore belga, come dimostra il fatto che quando era al Napoli insegnava a Zielinski i movimenti tipici della stella del Manchester City.

De Bruyne, inoltre, è un calciatore molto duttile, dal momento che potrebbe essere impiegato sia come interno di centrocampo di centrocampo che come trequartista. Il Manchester City, comunque, non ha alcuna intenzione di abbassare il prezzo del cartellino del giocatore belga, che è di almeno cento milioni di euro. Occorre poi sottolineare che De Bruyne percepisce un ingaggio di quindici milioni di euro e che potrebbe scatenarsi una vera e propria asta internazionale (che coinvolgerebbe numerosi top club del calcio europeo) nel caso in cui il calciatore belga decidesse di partire.

La Juventus, però, avrebbe già un piano per finanziare l'eventuale acquisto del campione del Manchester City; stando a quanto riporta la nota testata Sportmediaset, infatti, la dirigenza bianconera sarebbe intenzionata a ricavare i soldi per De Bruyne dalle cessioni di Miralem Pjanic (valutato tra i sessanta ed i settanta milioni di euro) e di Gonzalo Higuain (valutato tra i venti ed i venticinque milioni di euro). Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime ore.