Sami Khedira nelle prossime settimane potrebbe essere un valore aggiunto per la Juventus in vista della ripresa del campionato. Infatti, il tedesco si è ripreso dopo l'operazione al ginocchio dello scorso dicembre e adesso si sta allenando con continuità insieme ai suoi compagni di squadra. Khedira, nella giornata di ieri giovedì 28 maggio, ha deciso di rispondere ad alcune domande che i suoi tifosi gli hanno posto tramite Instagram. In particolare un suo sostenitore gli ha chiesto se rimarrà alla Juventus e la sua risposta è stata piuttosto chiara: "Ho un contratto fino al 2021 e mi trovo molto bene alla Juventus".

Un futuro in bianconero per Khedira

Sami Khedira, in questi giorni, si sta allenando alla Continassa insieme ai suoi compagni di squadra per ritrovare la forma fisica dopo la sospensione del campionato. Il tedesco è tornato al JTC qualche settimana fa visto che è stato in quarantena per 14 giorni, poiché durante il lockdown è stato in Germania. Adesso Khedira è concentrato solo sulla ripresa del campionato e non è distratto da nessuna voce di mercato. Infatti, il tedesco ha spiegato che il suo futuro sarà ancora alla Juventus: "Non ho nessun motivo per cambiare squadra e per accettare un'altra sfida". Il centrocampista bianconero ha anche sottolineato che spera di vincere ancora molti trofei in bianconero.

Infine, Khedira ha confidato che gli sarebbe piaciuto giocare insieme ad Andrea Pirlo. Il numero 6 della Juventus ha sottolineato che l'ex regista juventino giocava con grande naturalezza. il tedesco ha anche spiegato che se avesse avuto la possibilità di agire in mezzo al campo insieme a Pirlo sicuramente avrebbe segnato moltissimi gol.

Khedira ci ha anche tenuto a sottolineare che l'ex numero 21 della Juventus, oltre ad essere un grande campione, è anche una grande persona.

Khedira si allena duramente

In questi giorni, la Juventus ha ripreso gli allenamenti di squadra e Maurizio Sarri si sta concentrando soprattutto sulla tattica. Il tecnico della Juventus vuole avere tutti i suoi giocatori al top della forma visto che alla ripresa del campionato si giocherà ogni tre giorni.

Dunque sarà fondamentale avere tutti i calciatori al top della forma. Sarri punterà molto anche su Khedira che è un uomo capace di garantire grande equilibrio. Il tedesco questa mattina tramite Twitter ci ha tenuto ad esprimere tutta la sua soddisfazione per la ripresa del campionato: "Possiamo finalmente ricominciare". Anche Miralem Pjanic si è allineato al suo compagno di reparto e ha espresso la sua felicità per la ripresa dei match ufficiali: "E ora vinciamo ancora!", ha scritto Pjanic su Instagram. Dunque il numero 5 juventino ha avvertito gli avversari della Juventus sottolineando che lui e i suoi compagni hanno ancora fame di vincere.