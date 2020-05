Questa mattina, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista di una possibile ripresa del campionato. Ma quest'oggi i giocatori bianconeri non saranno impegnati solo in campo. Infatti, tutto il gruppo squadra della Juventus verrà sottoposto al tampone per il Coronavirus. Dunque, lo staff medico juventino continua a monitorare la situazione dei giocatori e dello staff bianconero. La Juventus, però, in caso di negatività di tutto il gruppo squadra non dovrebbe diramare nessuna comunicazione ufficiale, per questioni di privacy. Dunque, se nelle prossime ore non ci sarà nessun aggiornamento da parte del club significherà che tutti i giocatori stanno bene.

Nel frattempo, invece, Sarri prosegue il lavoro in campo in attesa di avere novità sulla possibile ripresa del campionato. Oggi, in questo senso, sarà una giornata decisiva visto che si svolgerà il tanto atteso incontro tra i vertici del calcio e il ministro Spadafora. Se arriverà il via libera dal governo, la Juventus potrebbe scendere in campo tra il 17 e il 20 giugno. Perciò la squadra continua ad allenarsi e Sarri cura ogni minimo dettaglio.

Sarri prepara la ripartenza

La Juventus, verso la metà di giugno, potrebbe tornare in campo per riprendere la stagione sportiva. Per questo motivo, Maurizio Sarri sta lavorando con grande intensità e vuole che i giocatori si facciano trovare pronti per il restart della Serie A.

L'allenatore della Juventus sta lavorando sulla tattica ma anche sulla parte fisica. Per i bianconeri sarà importante avere tutti i giocatori al top della forma. Per questo motivo alcuni giocatori come Cristiano Ronaldo e Giorgio Chiellini stanno svolgendo anche dei lavori personalizzati. Dunque, adesso non resta che attendere di capire se davvero il campionato ripartirà oppure no.

La Juventus aspetta il via libera per la ripresa del campionato

Quella di oggi, sarà una giornata decisiva per la ripresa della Serie A. Infatti, tutti i vertici del calcio si incontreranno con il ministro Spadafora per ottenere il via libera per la ripresa della Serie A. Le date per la possibile ripartenza sono il 13 e il 20 giugno.

È possibile che però il 13 giugno si possa cominciare con i recuperi delle partite del 26° turno di Serie A. Dunque, la Juventus potrebbe tornare in campo o in un possibile turno infrasettimanale del 17 giugno oppure nel weekend del 20/21 giugno. I bianconeri dovrebbero ripartire dalla sfida contro il Bologna. Ovviamente se arriverà il via libera del governo a quel punto sarà la lega calcio a stabilire date e orari dei match. Al momento, al vaglio c'è la possibilità che le partite si disputino in tre slot ovvero alle ore 17, 19:15 e 21:30.