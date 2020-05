Il Psg avrebbe raggiunto l’intesa con l’Inter per il riscatto di Mauro Icardi. La svolta è stata annunciata ieri sera da Sky Sport e confermata da numerosi media transalpini. Con l’opzione in scadenza al 31 maggio, Leonardo avrebbe rotto gli indugi andando in pressing su Marotta e Ausilio per cercare di chiudere il cerchio e assicurarsi le prestazioni dell’attaccante di Rosario.

Dall’altra parte il club nerazzurro avrebbe fatto un passo indietro decidendo di concedere uno sconto al Paris Saint-Germain che, alla fine, dovrebbe versare nelle casse della società di Steven Zhang 57 milioni di euro, bonus compresi, a fronte dei 70 milioni previsti inizialmente dall’opzione di riscatto.

Con l’intesa Icardi prolungherà il suo soggiorno all’ombra della Torre Eiffel fino al 2024 con un ingaggio a salire che arriverà a toccare quota dieci milioni di euro.

Calciomercato Inter, ci sarebbe l'intesa con il Psg per il riscatto di Icardi

Le speranze dei tifosi della Juventus di vedere Mauro Icardi in maglia bianconera sono praticamente sfumate nella serata di ieri. Secondo quanto riferito da Sky Sport il Psg avrebbe raggiunto l’intesa con l’Inter per il riscatto. Un’operazione che sarà ratificata nelle prossime ore visto che domani (domenica 31 maggio) scade l’opzione fissata dalle due società la scorsa estate.

I campioni di Francia puntano forte sul centravanti di Rosario anche in virtù del sempre più probabile addio di Cavani (tra gli obiettivi di Marotta).

Lusinghe alle quali non è rimasto indifferente l’argentino che non ha mai messo in dubbio la sua permanenza alla corte di Al-Khelaïfi. Così come non hanno trovato conferma i rumors che volevano Wanda Nara, moglie e agente di Icardi, piuttosto attiva sul mercato italiano.

Le reazioni social dei tifosi nerazzurri tra rimpianti e critiche a Wanda Nara

La notizia dell’imminente riscatto di Icardi da parte del Psg ha scatenato il dibattito tra i tifosi nerazzurri su Twitter. In molti ritengono che Marotta e Ausilio abbiano realizzato un buon affare portando a casa una significativa plusvalenza ma c’è anche chi è convinto che Maurito poteva ancora essere utile alla causa interista.

In molti non hanno dimenticato gli ultimi tormentati mesi milanesi dell’attaccante e non hanno risparmiato critiche nei confronti di Wanda Nara, la moglie e agente del centravanti di Rosario.

In ogni caso l’esperienza con l’Inter è già stata archiviata da Icardi che ha già ottenuto la prima gioia con il Psg vincendo il titolo di campione di Francia realizzando 12 gol in venti partite in Ligue 1. Ad agosto il centravanti argentino tornerà in campo per dare l’assalto alla Champions League.