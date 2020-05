La Serie A è ancora ferma (in questa settimana si saprà certamente di più sulla possibile ripresa del torneo), ecco che il calciomercato continua a farla da padrone con i vari club che si stanno muovendo in anticipo in vista della prossima stagione. Una tra le squadre più attive è senza ombra di dubbio la Juventus: i bianconeri potrebbero centrare dei colpi importanti in entrata e anche delle cessioni illustri. Pjanic e Higuain sono gli indiziati a lasciare Torino in estate, in entrata si sta pensando a Icardi, Milik e Pogba.

Higuain in partenza, Milik e Icardi le alternative

Gonzalo Higuain è il candidato più forte a lasciare Torino: l'attaccante argentino infatti non rientra più nel progetto bianconero e Fabio Paratici si sta già muovendo per arrivare al sostituto il prima possibile.

Troppi malumori tra il giocatore e la società con il Pipita che non sembra intenzionato a rinnovare: per il suo cartellino la Juventus chiede almeno 18 milioni di euro con il River Plate a figurare tra i club più interessati.

L'alternativa numero uno a Higuain si chiama Milik: la punta polacca attualmente in forza al Napoli piace molto a Sarri e potrebbe essere il colpo giusto in avanti. Oltre a Milik si seguono diverse piste: un altro nome che circola da molto tempo è infatti quello di Icardi, anche se è molto difficile avviare una trattativa con l' Inter. A centrocampo invece Miralem Pjanic è colui che può far recuperare una buona cifra da reinvestire sul mercato: il prezzo del bosniaco si aggira infatti sui 50 milioni, su di lui come noto c'è il forte interesse del Barcellona.

Gli spagnoli seguono anche Mattia De Sciglio con la Juventus che in cambio parrebbe interessata ad Arthrur o a uno tra Vidal e Rakitic.

A centrocampo possibile addio di Rabiot

Anche la difesa della Juventus potrebbe cambiare, ci sono infatti diversi nomi sul taccuino di Fabio Paratici in vista della sessione estiva del mercato.

Daniele Rugani sarà probabilmente ceduto, con lui anche De Sciglio (corteggiato anche dal PSG), per questo motivo la Juventus starebbe pensando ad Emerson Palmieri del Chelsea che Sarri ha già allenato lo scorso anno. Sempre dai blues, in caso di addio di Pjanic, potrebbe arrivare Jorginho, anch'esso uomo di fiducia del tecnico toscano.

A centrocampo potrebbe lasciare dopo appena una stagione Adrien Rabiot, che non ha per nulla convinto all'ombra della Mole: con lui la Juventus conta di incamerare una sostanziosa plusvalenza dato che l'ha acquistato a parametro zero. Sempre per la mediana i bianconeri continuano a coltivare il sogno Paul Pogba ma bisogna ancora comprendere se il prezzo del francese sia sceso o meno a causa della crisi economica del settore: difficile se non impossibile al momento che la Juventus possa inoltre garantirgli i 16 mln di euro che percepisce in Inghilterra.

Andando così a sintetizzare tutti i possibili intrecci di mercato, i possibili undici che dovrebbero scendere in campo nella prossima stagione potrebbero essere i seguenti: Sczesney, Alex Sandro, Bonucci, De Ligt, Emerson Palmieri; Pogba, Ramsey, Jorginho; Icardi, Dybala, Ronaldo.

Al momento si tratta solo di suggestioni ma mai come quest'anno il mercato potrebbe regalare novità imprevedibili.